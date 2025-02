⏬GBPUSD recua 0,6% antes da decisão do BoE

O Banco de Inglaterra anunciará a decisão sobre a taxa de juro 📄 Bancos centrais em tempos de incerteza Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app As tarifas impostas por Donald Trump aumentam significativamente a incerteza entre todos os bancos centrais do mundo. As tarifas - diretas ou indiretas - representam uma ameaça sob a forma de aumento da inflação e de abrandamento económico. Como resultado, os bancos centrais adotam uma postura de incerteza, como se viu no caso do Banco do Canadá, da Fed, ou mesmo do BCE. Uma situação semelhante pode ocorrer com o BoE. Embora a fraqueza da economia sugira a continuação das reduções das taxas de juro e o preço do movimento de hoje esteja fixado em quase 100%, ainda não podemos ter certezas quanto ao futuro. No entanto, hoje as taxas de juro devem ser reduzidas em 25 pontos base. Isto significa que, após a medida de hoje, a taxa de juro principal descerá dos atuais 4,75% para 4,5%. O mercado está a dar como certo um novo corte dos juros por parte do banco. No entanto, a grande questão pretende-se sobre o caminho que os banqueiros britânicos esperam seguir nos próximos meses. Fonte: Bloomberg Finance LP Quadro económico misto A economia britânica tem dado sinais de fraqueza já algum tempo. Apesar de o início de 2024 ter sido promissor, temos vindo a observar um crescimento económico estável nos últimos tempos. Isto indica que alguns banqueiros são a favor de cortes mais agressivos, enquanto outros ainda vêem riscos inflacionistas significativos. Vale a pena mencionar que hoje também receberemos as últimas projecções de inflação, o que nos poderá dar uma melhor ideia dos planos do Banco de Inglaterra. O mais provável é que o BoE aumente as expectativas de inflação para o futuro e reduza as previsões de crescimento, pondo em causa as decisões futuras. No entanto, esperamos que, pelo menos por enquanto, o BoE mantenha o seu plano de continuar a reduzir as taxas de juro trimestrais. O crescimento económico no Reino Unido parece muito fraco. Olhando para as principais componentes económicas, a situação não parece otimista. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB As vendas a retalho têm-se debatido com dificuldades de crescimento há vários meses e permanecem estáveis. Em termos reais, estamos a assistir a um declínio. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Embora as vendas a retalho tenham registado um forte aumento em relação ao ano anterior, tal deveu-se a um efeito de base baixo. O sentimento do consumidor é o pior dos últimos meses. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB A produção industrial está a voltar a cair e os principais indicadores sugerem um panorama ainda pior. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB A produção industrial está a voltar a cair e os principais indicadores sugerem um panorama ainda pior. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB As yields das obrigações caíram ligeiramente nos últimos tempos, o que poderá não apoiar muito a libra. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Como é que o mercado pode reagir? A libra esterlina está a recuar esta manhã, antes da decisão. A economia continua a dar sinais de fraqueza, aumentando as hipóteses de uma posição mais dovish do banco. Ao mesmo tempo, existem riscos sobre a inflação. As projeções podem, em última análise, determinar os próximos movimentos para a libra esterlina. Além disso, os riscos relacionados com as tarifas contribuirão para a maior volatilidade. Mesmo que Trump não imponha tarifas ao Reino Unido, mas decida aplicar tarifas à UE, isso terá um impacto ainda maior na economia britânica. Como resultado, o par GBP/USD permanece vulnerável a potenciais pressões de baixa. Por outro lado, se o banco indicar que está a ponderar suspender temporariamente novos cortes, então o par poderá voltar a testar a zona dos 1,2575. Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.