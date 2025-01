GE Vernova sobe apesar de resultados piores do que o previsto 📊

A GE Vernova (GEV.US) apresentou resultados do quarto trimestre de 2024 mais fracos do que o previsto. Consequentemente, no início da negociação pré-mercado, as ações da empresa caíram. No entanto, acabaram por subir quase 2% na abertura da sessão, estabelecendo novos máximos de 432 dólares.

A empresa tem registado uma forte tendência de subida desde meados de 2024. Fonte: xStation

A GE Vernova é uma spin-off da General Electric, centrada no desenvolvimento de novas tecnologias para a produção de energia. A empresa está cotada na bolsa de valores dos EUA desde abril de 2024, e a sua capitalização de mercado cresceu 230% desde a sua estreia.

Os resultados publicados hoje ficaram abaixo das expectativas do mercado em todas as áreas-chave. O resultado dos lucros por ação (EPS) foi particularmente dececionante, uma vez que a empresa apresentou um EPS 30% inferior ao esperado. Apesar disso, numa base anual, a GE Vernova continua a melhorar o seu desempenho, registando um aumento de 5% nas receitas (9% em termos não-GAAP). O EBITDA ajustado chegou a mais de US $ 1 bilhão, quase dobrando em comparação com 2023. Como resultado, as principais margens também melhoraram: a margem EBITDA ajustada atingiu 10,2% (em comparação com 5,8% um ano antes), enquanto a margem de lucro líquido foi de 4,6% (acima dos 2% um ano antes).

A empresa também relatou um aumento de 20% nos pedidos no quarto trimestre e 25% para todo o ano de 2024, com pedidos avaliados em US $ 6,55 bilhões (no quarto trimestre) e US $ 21,76 bilhões (em 2024). No entanto, o segmento de energia eólica offshore continua problemático e a empresa não planeia aceitar novas encomendas neste segmento até que este se torne rentável.

RESULTADOS DO QUARTO TRIMESTRE DE 2024