Genuine Parts cai 20% devido a um relatório do terceiro trimestre mais fraco do que o previsto 📉

A Genuine Parts (GPC.US), um dos principais fornecedores americanos de pe√ßas para autom√≥veis, tem hoje o pior desempenho entre as empresas do S&P 500. A raz√£o disso √© um relat√≥rio trimestral mais fraco do que o esperado, onde especialmente o lucro l√≠quido surpreendeu Wall Street negativamente. O lucro l√≠quido ficou em $227 milh√Ķes, ou $1,62 por a√ß√£o, contra $351 milh√Ķes, ou $2,49 por a√ß√£o, no trimestre do ano anterior. O lucro ajustado por a√ß√£o ficou em US$ 1,88, quase 30% abaixo do consenso de US$ 2,42. As vendas foram de US $ 5,97 bilh√Ķes, abaixo dos US $ 5,82 bilh√Ķes no segundo trimestre de 2024, mas acima do consenso de US $ 5,94 bilh√Ķes.

Para o ano inteiro de 2024, a empresa tamb√©m reduziu seu crescimento total de vendas esperado para 1% a 2%, em rela√ß√£o √† perspetiva anterior de 1% a 3%, sinalizando a diminui√ß√£o das condi√ß√Ķes de demanda de curto prazo. As pe√ßas genu√≠nas tamb√©m reduziram a perspetiva de ganhos para $ 6.60 a $ 6.80 por a√ß√£o, de seus $ 8.55 a $ 8.75 anteriores por a√ß√£o. Agora, a Genuine espera EPS de $ 8.00 a $ 8.20, em compara√ß√£o com $ 9.30 a $ 9.50 anteriormente. As a√ß√Ķes GPC ca√≠ram hoje, reagindo √† resist√™ncia da EMA200 (a linha vermelha) em $144 por a√ß√£o. Por enquanto, a zona de apoio mais importante s√£o os n√≠veis de $100-102, apoiados pela retra√ß√£o de Fibonacci 61,8 da onda ascendente de 2020 e rea√ß√Ķes de pre√ßos anteriores. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app ¬† Fonte: xStation5

