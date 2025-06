Gitlab cai após os resultados que saíram acima do esperado

A GitLab apresentou os seus resultados financeiros do primeiro trimestre do ano fiscal de 2026 durante a sessão de negociação anterior. A GitLab é uma empresa de tecnologia americana que desenvolve a plataforma DevSecOps, permitindo que equipas planeiem, criem, testem, implementem e protejam software numa única ferramenta. Fundada em 2011 e sediada em São Francisco, a empresa opera num modelo baseado em nuvem (SaaS) e de código aberto, atendendo clientes em todo o mundo, desde startups até grandes corporações. A plataforma GitLab integra gestão de código-fonte, automação de CI/CD, testes de segurança, gestão de projetos e análises, permitindo que as organizações entreguem software de forma mais rápida e segura. A GitLab também é pioneira no trabalho remoto, sendo uma das maiores empresas totalmente remotas do mundo. Resultados financeiros do primeiro trimestre do ano fiscal de 2026 Receita: US$ 214,5 milhões, um aumento de 27% em relação ao ano anterior.

US$ 214,5 milhões, um aumento de 27% em relação ao ano anterior. Margem operacional não GAAP: 12% (em comparação com um prejuízo de 2% no ano anterior).

12% (em comparação com um prejuízo de 2% no ano anterior). Margem bruta não GAAP: 90%.

90%. Fluxo de caixa livre ajustado: US$ 104,1 milhões, com uma margem de 49%.

US$ 104,1 milhões, com uma margem de 49%. Clientes com ARR superior a 100 mil dólares: 1.288 (+26% em relação ao ano anterior).

1.288 (+26% em relação ao ano anterior). Retenção líquida de receita em dólares (DBNRR): 122%.

122%. Caixa e investimentos no final do trimestre: 1,1 mil milhões de dólares. Perspectivas Previsão para o segundo trimestre do ano fiscal de 2026: receita entre US$ 226 milhões e US$ 227 milhões (+24% em relação ao ano anterior); lucro não GAAP por ação de US$ 0,16 a US$ 0,17.

receita entre US$ 226 milhões e US$ 227 milhões (+24% em relação ao ano anterior); lucro não GAAP por ação de US$ 0,16 a US$ 0,17. Previsão para o ano fiscal de 2026: receita entre US$ 936 milhões e US$ 942 milhões (+24% em relação ao ano anterior). A empresa surpreendeu positivamente os investidores? Embora os resultados do primeiro trimestre da GitLab tenham superado as suas próprias projeções, a extensão da surpresa positiva foi bastante modesta em termos históricos, com a receita excedendo a extremidade superior da sua orientação em apenas 0,7%. Após o anúncio, as ações da empresa estão atualmente em queda de aproximadamente 9%, após um declínio inicial de cerca de 14% na abertura do mercado. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app A maioria das instituições que emitiram recomendações para a GitLab manteve as suas classificações de «compra», mas reduziu significativamente os seus preços-alvo. Os preços-alvo médios oscilam agora entre US$ 65 e US$ 70. Os analistas apontaram para uma desaceleração na aquisição de novos clientes e pressões competitivas no segmento de IA. No entanto, eles também destacaram o forte impulso de crescimento da empresa, a forte retenção de clientes e o fluxo de caixa livre recorde. A GitLab continua o seu investimento consistente em recursos impulsionados por inteligência artificial (IA) (GitLab Duo), integrando a IA às suas ferramentas de colaboração e automação de código. A empresa prevê um crescimento ainda maior impulsionado pela crescente adoção de soluções de IA pelos clientes e parcerias estratégicas, incluindo uma com a AWS.

