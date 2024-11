Gráfico do dia - ALGODÃO (08.11.2024)

Os futuros do algodão (COTTON), negociados na ICE, caíram acentuadamente nas últimas semanas, testando níveis abaixo do suporte psicológico de US$ 70 por fardo. A recuperação foi interrompida por uma mistura desfavorável de fatores, sob a forma de estimativas de danos nas colheitas abaixo do esperado devido a furacões, oferta considerável do Brasil e um fortalecimento do dólar, com preços do petróleo mais baixos ao mesmo tempo. No entanto, o algodão conseguiu se recuperar de cerca de $69 por fardo, ganhando quase 3% hoje e testando a área de $73, o que alguns podem ler como uma tentativa de continuar a mudança de tendência para cima. Às 17:00 GMT, conheceremos o relatório mensal USDA WASDE, que nos dirá mais sobre as estimativas de stocks finais, bem como a produção de algodão e rendimentos (e outros grãos como trigo, milho e soja). As expectativas do WASDE indicam que a área plantada de algodão para 2025/26 será de 10,8 milhões de acres, acima dos 10,974 milhões deste ano.

Um fator adicional que pode afetar os futuros do algodão é o desempenho do mercado bolsista chinês, que está fortemente ligado à saúde da economia local. Uma nova melhoria nos dados do país, com a perspetiva de estímulo fiscal, e com uma menor produção esperada nos EUA, poderia apoiar um cenário de mudança de tendência.

O corte de mais 25 bps na taxa do Fed e a perspetiva de mais cortes nos EUA e um dólar ligeiramente mais fraco “saindo” das máximas locais ajudaram o algodão. Por outro lado, no entanto, a queda de hoje nos preços do petróleo coloca novamente um ponto de interrogação sobre uma nova recuperação do algodão, e a menos que o relatório WASDE (que deverá mostrar uma queda bastante pequena na produção) surpreenda claramente “a favor”, a pressão para um novo teste de 70 dólares por fardo não está excluída.

Os baixos preços do petróleo continuam a fazer com que as grandes empresas têxteis prefiram o poliéster, e a maior mudança fundamental no mercado (que ainda não se concretizou) poderia ser uma recuperação da economia chinesa, aumentando significativamente os preços do petróleo, bem como a procura global de algodão.

O último relatório do CoT mostrou que tanto os produtores (Comerciais) como os especuladores (Managed Money) estão a manter grandes posições curtas no algodão, tendo o segundo grupo aumentado as suas posições de forma bastante significativa. A estrutura de posições dos maiores negociadores (4 ou menos) sugere uma concentração estatisticamente elevada de posições curtas (18,7%) neste grupo, o que pode estar a aumentar a pressão sobre os preços do algodão - tanto os gestores como os hedgers estão a optar por “cobrir-se” contra a queda dos preços. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Os stocks finais de algodão dos EUA são historicamente baixos e uma mudança nas condições de procura para melhor a nível global traria provavelmente aumentos de preços consideráveis. Fonte: Bloomberg Finance L.P. Gráfico do ALGODÃO (D1) Os futuros do algodão testam a EMA100 (linha preta) depois de subir acima da EMA50 (linha laranja) hoje cedo. A principal zona de resistência está fixada em $74,5 por fardo (23,6 Fibo do recente, o maior impulso descendente).

Source: xStation5

