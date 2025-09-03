Gráfico do dia: AUDUSD (03.09.2025)

O dólar australiano está a liderar a recuperação entre as principais moedas em relação ao dólar americano (AUDUSD: +0,15%), que começou após uma onda de vendas no mercado de títulos dos EUA. Os rendimentos dos títulos do Tesouro de 30 anos voltaram a 5% pela primeira vez desde meados de julho, aumentando a pressão no mercado global de dívida. O AUDUSD também é apoiado pelos dados australianos recentes, reforçando a postura cautelosa do RBA. Após a queda de ontem abaixo de 0,65, o AUDUSD voltou a ficar acima da média móvel exponencial de 100 períodos no gráfico H4 (EMA100, roxo escuro), que atualmente oferece um forte suporte. Um fechamento acima da EMA30 (roxo claro) poderia reacender a recente recuperação, empurrando o AUDUSD em direção ao limite superior da consolidação atual. Fonte: xStation5 Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app O que está a influenciar o AUDUSD hoje? O PIB australiano cresceu 0,6% no segundo trimestre de 2025, superando as previsões de 0,5% e acima dos 0,3% anteriores. O crescimento foi impulsionado pelo consumo das famílias, apoiado pela recuperação dos salários, taxas de juro mais baixas e condições meteorológicas favoráveis. Persiste a fraqueza nos investimentos públicos e privados, o que poderá pesar nos resultados do segundo semestre.

O crescimento foi impulsionado pelo consumo das famílias, apoiado pela recuperação dos salários, taxas de juro mais baixas e condições meteorológicas favoráveis. Persiste a fraqueza nos investimentos públicos e privados, o que poderá pesar nos resultados do segundo semestre. Os dados reforçam as expectativas de que o Banco Central da Austrália (RBA) permanecerá cauteloso com novos cortes nas taxas. O corte de 25 pontos base em agosto, para 3,6%, foi preventivo, com o objetivo de evitar uma desaceleração econômica excessiva (especialmente no mercado de trabalho) em meio às tarifas de Donald Trump. O RBA indicou que a inflação, que subiu para 2,8% em julho (a maior em um ano), orientará a flexibilização futura.

O AUD é ainda mais apoiado pelo PMI de serviços da Caixin China, mais forte do que o esperado (53 contra a previsão de 52,4 e 52,6 anteriormente), o crescimento mais rápido em 15 meses. A atividade empresarial expandiu-se principalmente no turismo e entretenimento, enquanto o emprego continua sob pressão, uma vez que as empresas chinesas reduzem o pessoal para proteger as margens em meio ao aumento dos custos de mão de obra e materiais.

