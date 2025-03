Gráfico do dia - AUDUSD (20.03.2025)

O número de postos de trabalho na Austrália caiu pela primeira vez num ano, aumentando as expectativas do mercado para novos cortes nas taxas pelo Banco da Reserva da Austrália (RBA), anteriormente hawkish.

O relatório do mercado de trabalho australiano ficou significativamente abaixo das expectativas. Em fevereiro, foram perdidos quase 53.000 postos de trabalho, enquanto as previsões apontavam para um aumento de cerca de 31.000. O impacto negativo dos dados foi suavizado por uma taxa de desemprego estável (4,1%) e comentários do Australian Bureau of Statistics (ABS), que afirmou que o declínio no emprego foi em grande parte devido à menor participação da força de trabalho, uma vez que alguns trabalhadores mais velhos saíram do mercado de trabalho em fevereiro.

Embora não haja sinais de pânico real em torno do AUD, as preocupações com as tarifas de Donald Trump aumentaram as expectativas de novos cortes nas taxas, o que poderia ajudar a proteger a economia australiana de uma desaceleração. Os próximos dados serão particularmente influenciados pelas tarifas sobre as importações de aço e alumínio para os EUA, introduzidas no início de março - dois dos mais importantes produtos de exportação da Austrália.

A pressão inflacionista diminuiu visivelmente, com a inflação a cair de 2,8% para 2,5% em janeiro. No entanto, o mercado não espera cortes nas taxas na próxima reunião do RBA, agendada para 1 de abril. Atualmente, existe uma probabilidade de 77% de um corte das taxas em maio, sendo a próxima leitura do IPC um fator-chave para estas expectativas. Um corte total de 25 pontos base está previsto para julho.

O relatório do mercado de trabalho australiano fez com que a taxa de câmbio AUD / USD recuasse da resistência chave em torno de 0,64 para o nível da média móvel exponencial de 30 dias (0,63; roxo claro). Fonte: xStation5