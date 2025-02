Gráfico do dia - Bitcoin (04.02.2025)

A Bitcoin está a ser negociada nos $98.800, recuando cerca de 2,6% à medida que os mercados digerem as complexas implicações da política comercial de Trump. Volatilidade da guerra comercial Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app O mercado das criptomoedas demonstrou a sua sensibilidade aos desenvolvimentos geopolíticos com uma sessão de negociação de montanha-russa. A rápida recuperação do Bitcoin de US$ 90.700 para US$ 102.500 após o adiamento das tarifas do México/Canadá destacou a capacidade de resposta do mercado às mudanças políticas, enquanto o declínio subsequente nas notícias sobre as tarifas chinesas ressalta a correlação contínua do ativo com o sentimento de risco mais amplo. Dinâmica institucional Um desenvolvimento notável é o domínio do mercado de Bitcoin subindo acima de 60% - o maior desde março de 2021 - à medida que os investidores procuravam refúgio na maior criptomoeda em meio a uma turbulência mais ampla do mercado. Os tokens menores enfrentaram quedas mais acentuadas. Estrutura do mercado No mercado de derivados as pressões voltam a aumentar, particularmente no mercado Ethereum, onde os investidores foram apanhados desprevenidos por um mergulho intradiário de 27% antes de uma recuperação substancial. O episódio destaca a prevalência contínua de alavancagem nos mercados cripto, apesar da crescente participação institucional. Isto foi acompanhado por saídas de ETFs de Bitcoin. Bitcoin (Gráfico D1) A Bitcoin está a ser negociada abaixo da retração de Fibonacci nos 61,8%. A primeira resistência é definida no nível de retração de Fibonacci nos 78,6%. Os vendedores, por outro lado, terão como alvo o nível de retração de Fibonacci nos 38,2%, que tem actuado como suporte desde novembro.

