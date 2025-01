Gráfico do dia- Bitcoin (08.01.2025)

A Bitcoin ampliou as suas perdas hoje, caindo mais 1,00% após o sell-off registado ontem. O catalisador para estas quedasforam os dados ISM mais fortes do que o esperado dos EUA, particularmente o subíndice de preços. Além disso, Donald Trump, em suas entrevistas recentes, enfatizou promessas de campanha que reforçam os temores de um forte pivô na política dos EUA em direção ao protecionismo, o que, por sua vez, levou a um maior fortalecimento do dólar americano.

Como resultado, o mercado das criptomoedas registou fortes quedas, que ultrapassaram os 500 milhões de dólares em liquidações de posições longas. A pressão sobre o mercado de criptomoedas está a ser exacerbada por um sentimento mais fraco nos mercados de acções tradicionais e pelo forte dólar americano. Historicamente, o fortalecimento do dólar sempre esteve correlacionado com o aumento da pressão de venda de ativos de risco, como o Bitcoin. Portanto, considerando a força atual do dólar, que atingiu máximos de dois anos e saiu de uma consolidação de dois anos, o declínio atual do Bitcoin não parece excessivamente dramático. Desde o seu mínimo no início de outubro, o índice do dólar subiu mais de 9%.

Até agora, a valorização do dólar tem actuado como um vento contrário para a procura de activos de risco. No entanto, é possível que o mercado esteja a reagir de forma exagerada e que possamos assistir a uma inversão das descidas após a tomada de posse de Donald Trump. Na entrevista de ontem, Trump afirmou que o dólar está atualmente sobrevalorizado, tornando difícil para as empresas locais competirem no mercado global. Fez comentários semelhantes sobre as taxas de juro.

Olhando para o gráfico do Bitcoin, o nível de suporte mais importante agora é a zona acima dos US $ 93.000. Para os compradores, uma quebra acima dessa zona poderia levar o preço novamente em direção à marca dos $ 100.000.

Fonte: xStation 5