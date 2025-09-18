Gráfico do dia - BITCOIN (18.09.2025)

O Bitcoin subiu mais de 1% hoje, ultrapassando os US$ 117.000, impulsionado pelas expectativas de uma mudança mais dovish na postura do Federal Reserve. O dólar enfraqueceu e os mercados estão a precificar mais 50 pontos base de cortes nas taxas este ano, juntamente com uma flexibilização adicional no próximo ano. O nomeado de Trump, Miran, sugeriu que as taxas deveriam cair para 3% este ano, oferecendo algumas orientações sobre como poderia ser a política monetária dos EUA no próximo ano. Isto implica que a oferta monetária global (M2) provavelmente aumentará, enquanto os ativos negativamente correlacionados com o dólar — incluindo o Bitcoin — devem ser beneficiados. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Essa é também uma das razões pelas quais o mercado não está preocupado com o iminente «fim dos máximos nas criptomoedas», que, a julgar pelos ciclos anteriores, seria normalmente esperado no final do outono deste ano.

Sinais dovish do Fed, combinados com um enfraquecimento gradual (em vez de acentuado) do mercado de trabalho, podem apoiar os influxos para os ETFs de Bitcoin, que recentemente têm visto um renovado interesse institucional. Por outro lado, quaisquer quedas em Wall Street podem mais uma vez colocar o Bitcoin sob pressão. Se os dados do mercado de trabalho dos EUA apontassem para uma desaceleração acentuada e repentina, poderíamos observar pelo menos uma reação de “aversão ao risco” de curto prazo em todos os mercados, impulsionada pela redução das probabilidades de uma “aterragem suave” para a economia dos EUA. Bitcoin (gráfico D1) Observando o gráfico, podemos ver que o preço tem subido lentamente nos últimos dias, mantendo-se acima da EMA de 50 dias (linha laranja). O cenário base para agora é um teste da área de US$ 120.000, onde anteriormente surgiu uma oferta mais pesada. Fonte: xStation5

