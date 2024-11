Gráfico do dia - Bitcoin (18.11.2024)

A Bitcoin está a ganhar 2,30% hoje para chegar a US $ 91.900. Durante o fim de semana, o sentimento positivo no mercado das criptomoedas continuou, apoiado por notícias de novas nomeações para o gabinete político de Donald Trump. A transferência oficial de poder ocorrerá em janeiro de 2025, mas já sabemos que muitos membros da nova administração têm pontos de vista pró-criptomoeda. Durante a campanha eleitoral, as empresas do sector da cadeia de blocos apoiaram claramente o Partido Republicano. O montante total gasto em atividades eleitorais poderá ter ultrapassado os 130 milhões de dólares. Após a sólida vitória de Donald Trump e do Partido Republicano, estamos agora a ver os efeitos destes esforços. Trump é considerado um presidente pró-criptomoeda. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Um dos principais objetivos da indústria das criptomoedas é nomear um presidente da SEC favorável às criptomoedas para substituir Gary Gensler e fazer pressão para que os quadros regulamentares integrem as criptomoedas no sistema financeiro dos EUA. Com 274 candidatos pró-criptomoeda eleitos para a Câmara dos Representantes e 20 para o Senado, os super PACs de criptografia fortaleceram efetivamente a influência bipartidária no Congresso. Os representantes e grupos da indústria estão a colaborar ativamente com a equipa de transição de Trump para moldar a política regulamentar e a seleção de pessoal, defendendo potenciais candidatos a presidente da SEC, como os antigos comissários Dan Gallagher e Paul Atkins. As principais propostas incluem: Nomear um presidente da SEC favorável às criptomoedas para substituir Gary Gensler.

Propor a transferência da supervisão federal sobre a regulamentação dos ativos digitais da SEC para a CFTC.

Apoiar o estabelecimento de uma reserva nacional de criptomoeda.

Apoiar quadros regulamentares mais claros e favoráveis para a indústria das criptomoedas.

Potencial nomeação de um responsável pela política das criptomoedas na Casa Branca.

Aumento do envolvimento político e financeiro por PACs pró-criptomoeda e figuras para influenciar a legislação e os regulamentos. Durante o fim de semana, observámos a rotação de capital em projetos maiores do mercado de altcoin. Projetos como XRP, Cardano e Hedera tiveram aumentos de 20-30%. Fonte: xStation 5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.