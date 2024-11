Gráfico do dia - BITCOIN (26.11.2024)

A Bitcoin caiu quase 8%, de mais de $99.000 para $92.000 hoje; ontem, os ETFs registaram saídas líquidas recorde de $438 milhões em meses

Juntamente com a Bitcoin, a Ethereum também está a perder terreno, testando atualmente os 3300 dólares; no entanto, a maioria das altcoins está a ver descontos limitados

As ações da Microstrategy (MSTR.US) já sofreram um desconto desde o seu pico de cerca de 30%; as ações perdem 6,5% nas negociações de pré-abertura

A recente notícia de outra compra de mais de 55.000 BTC por Michael Saylor passou pelo mercado sem eco, e a Bitcoin já está a perder cerca de 8% do seu pico histórico. No entanto, após tais aumentos dinâmicos, historicamente, as correções eram geralmente mais profundas e atingiam cerca de 20% nos mercados em alta. O valor das opções sobre BTC, na bolsa CME, caiu quase 11% nas últimas 24 horas, para US $ 19 bilhões, o que, combinado com a atividade de ETF, indica que a liquidação se deve em grande parte aos derivativos e ao processo de desalavancagem de um mercado extremamente otimista nos últimos tempos. Cardano está indo; no entanto, o projeto já está perdendo quase 6% e recuou para US $ 0,9 de seu pico de US $ 1,12.

Bitcoin D1

Um cenário descendente sugeriria um teste da área em torno de US $ 80k com pressão para apagar o movimento ascendente iniciado pela vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos EUA. Podemos ver que o nível de $ 80k por BTC é importante não apenas por causa da retração de Fibonacci de 38,2 do recente impulso de alta, mas também da média exponencial de 50 sessões (linha laranja). O primeiro suporte importante será a área entre $90K e $91K, de onde a demanda pode novamente tentar elevar os preços perto da resistência psicológica no nível de $100K. O aumento da oferta dos ETF indica que a pressão de venda dos investidores de longo prazo que dominam as estatísticas de venda à vista (ainda a negociar com rendimentos elevados) não foi satisfeita com a procura adequada; a venda deste grupo nas últimas semanas foi significativamente “amortecida” pelos ETF que compram BTC.

Fonte: xStation5