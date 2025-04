Gráfico do dia - Bitcoin (28.04.2025)

O sentimento positivo no mercado de criptomoedas continua após o fim de semana. A Bitcoin está a valorizar 1,10% hoje, para 94.800 USD, e o Ethereum está a ser negociado 0,80% acima, em torno de 1.806 USD. A liquidez também está a começar a retornar para projetos de menor capitalização, onde estamos a observar os primeiros ganhos mais fortes desde o início do ano. Na última segunda-feira, 21 de abril de 2025, Paul Atkins tomou posse como novo presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC). Atkins está a despertar entusiasmo entre muitos investidores devido à sua abordagem positiva em relação ao mercado de criptomoedas. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app Na sexta-feira, 25 de abril, durante a sua primeira aparição pública na Mesa Redonda da Força-Tarefa de Criptomoedas da SEC sobre custódia de criptomoedas em Washington, D.C., Atkins enfatizou a necessidade de “estruturas regulatórias racionais e adequadas” para ativos como as criptomoedas. Ele afirmou que “os participantes do mercado envolvidos com essa tecnologia merecem regras regulatórias claras” e que “a inovação foi sufocada nos últimos anos devido à incerteza do mercado e regulatória, infelizmente causada pela SEC”.

Atkins destacou os benefícios da tecnologia blockchain, esperando melhorias significativas no setor financeiro como resultado da adoção das criptomoedas.

Ele reconheceu que as ações anteriores da SEC sob a liderança de Gary Gensler se basearam principalmente na fiscalização, o que, em sua opinião, sustentou a incerteza.

Paul Atkins também abordou os desafios relacionados à custódia de criptomoedas, questionando se são necessárias alterações nas regulamentações da Lei de Bolsas de Valores, da Lei de Consultores ou da Lei de Sociedades de Investimento para adaptá-las aos ativos criptográficos e à tecnologia blockchain.

Em conclusão, o novo presidente observou que a SEC tem espaço substancial para agir dentro dos regulamentos existentes para reformular a política de criptomoedas. As declarações favoráveis às criptomoedas de Atkins e a mudança da SEC em relação à política baseada na fiscalização contribuíram para manter o otimismo do mercado. A Bitcoin está a consolidar-se abaixo dos 95 000 USD, o que, considerando a escala dos ganhos recentes, indica uma procura forte e sustentada e uma realização de lucros limitada. Fonte: xStation 5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.