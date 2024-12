Gráfico do dia - BITCOIN (28.11.2024)

A Bitcoin está a recuar acima dos 95.000 dólares e os dados da Bloomberg, esta semana, sugerem um abrandamento significativo da atividade de compra nos ETFs. Ontem, estes acumularam BTC no valor de “apenas” 91 milhões de dólares e, durante toda esta semana, registaram uma saída líquida de cerca de 300 milhões de dólares, enquanto os investidores de longo prazo estão a fazer distribuições constantes e a vender reservas de BTC a um ritmo de até 2 mil milhões de dólares por dia, de acordo com dados da Glassnode na cadeia. Este ambiente sugere uma pressão de venda potencialmente maior, com procura insuficiente, e poderia sinalizar uma potencial correção nos preços do BTC. Por outro lado, no entanto, uma defesa potencial da área em torno de US $ 91.000 poderia indicar outro impulso ascendente acima do nível de US $ 100.000. A mídia financeira circulou ontem com a notícia de que Scott Atkins, ex-membro da SEC, provavelmente se tornará presidente da Securities and Exchange Commission. O próprio Atkins tem sido e está associado à indústria de blockchain, mas o mercado “não comemorou” esses relatórios por muito tempo, e o preço da Bitcoin está gradualmente a acalmar agora, após a recuperação de ontem.

Isto também pode indicar mais atividade de venda e uma crença prevalecente na realização de lucros, após os máximos históricos deste ano. No entanto, olhando para a escala de vendas de BTC por endereços de longo prazo, eles venderam atualmente cerca de 550.000 BTC, que é um número muito menor do que os cerca de 930.000 vendidos nesta primavera; o que pode sugerir que ainda há espaço para crescimento, e que os chamados endereços 'HODLers' são menos propensos a se separar do Bitcoin antes da presidência de Donald Trump, em janeiro. Gráfico da Bitcoin (D1, H1) Olhando para o gráfico da criptomoeda em intervalos diários e horários, vemos que o nível de $ 80k pode ser crucial, olhando para a retração Fibo de 23.6 de toda a onda ascendente de 2022 e a retração Fibo de 61.8 do aumento após a vitória de Trump. Um recuo de $ 99,5k para $ 80k também seria consistente com correções semelhantes em ciclos anteriores do Bitcoin. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Fonte: xStation5 Fonte: xStation5 Entradas líquidas em ETFs de Bitcoin e Ethereum

Fonte: Bloomberg Finance L.P. , XTB Research Fonte: Bloomberg Finance L.P. , XTB Research

