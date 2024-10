Gráfico do dia - Bitcoin (29.10.2024)

Principais estatísticas do mercado:

O interesse aberto de futuros de Bitcoin no CME atingiu um recorde de 171.939 BTC (12,2 mil milhões de dólares)

Os ETFs de Bitcoin à vista dos EUA registaram mais de mil milhões de dólares em entradas líquidas nos últimos três dias de negociação

O iShares Bitcoin Trust (IBIT) da BlackRock liderou com 315,2 milhões de dólares em entradas diárias

O Bitcoin continua a demonstrar uma força notável ao atingir os $71.000 e aproximar-se do seu máximo histórico de $73.700, impulsionado por um interesse institucional sem precedentes e pelo crescente otimismo do mercado. O aumento do preço surge no meio de uma tempestade perfeita de catalisadores positivos, incluindo a atividade recorde de ETF e a crescente especulação política em torno das próximas eleições nos EUA.

Momento institucional:

Fluxo diário de entrada do BlackRock IBIT: $315.19M

Acumulação de baleias: 173.000 BTC em 2024



O panorama institucional transformou-se drasticamente, com os ETFs de Bitcoin à vista sediados nos EUA a continuarem a atrair um capital substancial. O IBIT da BlackRock lidera, demonstra o crescente interesse entre as instituições financeiras tradicionais. Esta pressão de compra sustentada criou uma base sólida para a valorização dos preços, enquanto o mercado de derivados mostra uma confiança crescente através do aumento do interesse aberto da CME.

O sentimento do mercado tem sido significativamente influenciado pelas próximas eleições nos EUA, com os mercados de previsão mostrando fortes probabilidades de um resultado favorável às criptomoedas. Este cenário político, combinado com a força técnica e o apoio institucional, criou um poderoso impulso ascendente no mercado.



O mercado mais alargado das criptomoedas demonstra uma saúde robusta, com a capitalização total do mercado a aumentar significativamente. Os volumes de negociação duplicaram, indicando um aumento da participação nos segmentos de retalho e institucional. O sector das moedas meme, liderado pela Dogecoin, mostrou uma força particular, possivelmente reflectindo uma maior apetência pelo risco entre os participantes no mercado.

As perspectivas a longo prazo da VanEck continuam a ser notoriamente optimistas, com projecções que sugerem que a Bitcoin poderá atingir 2,9 milhões de dólares em 2050, com base na potencial adoção pelos bancos centrais e na integração nos sistemas globais de liquidação do comércio. No entanto, os investidores devem manter-se atentos aos riscos a curto prazo, incluindo a potencial realização de lucros nos níveis de resistência e factores macro, como as decisões políticas da Reserva Federal.

A caraterística distintiva desta recuperação tem sido a clara força motriz institucional, em contraste com os anteriores movimentos liderados pelo retalho. As entradas sustentadas de ETFs proporcionam uma base mais estável para a valorização dos preços, indicando potencialmente uma estrutura de mercado em amadurecimento que poderia apoiar a estabilidade e o crescimento dos preços a longo prazo.

Bitcoin (D1)

Ontem, o Bitcoin quebrou os principais níveis de resistência nos máximos de julho e maio de $ 68.762 e $ 69.651,6, agora aproxima-se do máximo de junho de $ 71.065. Está atualmente a 4% do seu máximo histórico e mantendo-se perto do pico semanal de $69.651,6. O RSI sugere espaço para mais ganhos, apoiado pela recente divergência de alta do MACD. Além disso, uma linha dourada foi confirmada no domingo, com o SMA de 50 dias cruzando acima do SMA de 200 dias.

