Gráfico do dia - Bitcoin (30.01.2025)

A Bitcoin continua sua impressionante recuperação, sendo negociada a $ 104.966, marcando um ganho de 2,7% nas últimas 24 horas, apesar do Federal Reserve manter sua postura hawkish. A resiliência da criptomoeda face a uma política monetária restritiva realça a mudança de dinâmica nos mercados de activos digitais, particularmente sob as políticas favoráveis à criptomoeda da administração Trump, apesar dos influxos negativos para ETFs esta semana. Integração institucional Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app O mercado de criptomoedas está a assistir a uma adoção institucional sem precedentes, com a integração de activos digitais do Old Glory Bank no seu portal de investimento a representar a mais recente instituição financeira convencional a adotar a cripto. A decisão do banco com seguro FDIC de aceitar Bitcoin para compras de ações sinaliza a crescente confiança na criptomoeda como um instrumento financeiro legítimo. Potencial adoção pelo Banco Central Num desenvolvimento inovador, o Banco Nacional Checo (CNB) está pronto para se tornar o primeiro banco central da Europa a adicionar Bitcoin às suas reservas. A potencial afetação de até 5% das suas reservas de 140 mil milhões de euros representaria uma mudança significativa nas atitudes institucionais em relação à criptomoeda, estabelecendo potencialmente um precedente para outros bancos centrais. Títulos do Tesouro de empresas A adoção antecipada pela Tesla das novas regras contabilísticas do FASB trouxe maior transparência às participações da empresa em Bitcoin, revelando a sua posição de 9.720 BTC avaliada em 1,076 milhões de dólares. O aumento do rendimento GAAP de600 milhões de dólares das suas participações digitais demonstra o potencial impacto dos investimentos em criptomoeda nos balanços das empresas. Cenário político A última decisão da Fed de manter as taxas de juro entre 4,25% e 4,5% causou inicialmente alguma volatilidade, mas a rápida recuperação da Bitcoin demonstra a sua crescente independência das forças tradicionais do mercado. Os comentários comedidos do presidente do Fed, Powell, sobre a regulamentação de criptomoedas, sugerindo que os bancos podem atender clientes de criptomoedas com gerenciamento de risco adequado, forneceram suporte adicional ao mercado. Bitcoin (Intervalo D1) A Bitcoin está a negociar acima do nível de retração de Fibonacci de 78,6%. A primeira resistência é fixada em $ 105,884, a alta da semana passada, com os touros visando um movimento acima deste nível. Se for bem sucedido, um novo teste a máximos históricos está em jogo. Os ursos, por outro lado, tentarão quebrar abaixo do nível de retração de Fibonacci de 78,6%, visando $101.929. O RSI está mostrando sinais de divergência de alta, enquanto o MACD pode invertar a direção com um potencial cruzamento de alta. O ADX também está no caminho certo para recuperar o impulso de alta. Fonte: xStation

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.