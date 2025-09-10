Gráfico do dia - CHN.cash (10.09.2025)

O CHN.cash prolonga a recuperação desta semana em mais 1%, apesar da deflação sinalizar fraqueza no mercado interno. O índice ultrapassou a resistência chave em torno de 9.200, subindo para o seu nível mais alto desde outubro de 2021, com a tendência geral de alta sendo amplamente apoiada pelo aumento do envolvimento de investidores institucionais. O contrato futuro HSCEI valorizou mais de 20% desde a liquidação de abril provocada pelo anúncio de Trump de tarifas recíprocas, sendo negociado durante meses acima da média móvel exponencial de 10 semanas (EMA10, amarela).Fonte: xStation5 Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app O que está a moldar o CHN.cash hoje: Aprofundamento da pressão deflacionária: Os preços ao consumidor caíram 0,4% em agosto (previsão: -0,2%, anterior: 0%), a queda mais acentuada desde fevereiro de 2025, que marcou o início do atual episódio deflacionário da China (-0,7% na época). O resultado pode ser parcialmente explicado por efeitos de base (a inflação em agosto de 2024 atingiu um pico local de +0,6%), mas a queda recorde de -3,7% nos preços dos bens duráveis ainda aponta para uma demanda interna fraca.

Os preços ao consumidor caíram 0,4% em agosto (previsão: -0,2%, anterior: 0%), a queda mais acentuada desde fevereiro de 2025, que marcou o início do atual episódio deflacionário da China (-0,7% na época). O resultado pode ser parcialmente explicado por efeitos de base (a inflação em agosto de 2024 atingiu um pico local de +0,6%), mas a queda recorde de -3,7% nos preços dos bens duráveis ainda aponta para uma demanda interna fraca. Resiliência do IPC básico: Excluindo os alimentos, o IPC básico subiu 0,9%, sugerindo que os programas de estímulo têm apoiado os preços em categorias como vestuário e bens domésticos. Uma queda acentuada de -4,3% nos preços dos alimentos também liberou o orçamento das famílias, incentivando gastos em outras áreas.

Excluindo os alimentos, o IPC básico subiu 0,9%, sugerindo que os programas de estímulo têm apoiado os preços em categorias como vestuário e bens domésticos. Uma queda acentuada de -4,3% nos preços dos alimentos também liberou o orçamento das famílias, incentivando gastos em outras áreas. Resultados iniciais das medidas contra a guerra de preços: Ao contrário do IPC, a queda nos preços ao produtor desacelerou em agosto, melhorando de -3,6% para -2,9%, refletindo o esforço de Pequim para conter a concorrência agressiva entre os produtores domésticos. As guerras de preços têm pesado fortemente sobre os lucros das empresas (especialmente nos setores automotivo e de comércio eletrónico), portanto, essas políticas podem em breve melhorar as margens e impulsionar a procura por ativos chineses.

Ao contrário do IPC, a queda nos preços ao produtor desacelerou em agosto, melhorando de -3,6% para -2,9%, refletindo o esforço de Pequim para conter a concorrência agressiva entre os produtores domésticos. As guerras de preços têm pesado fortemente sobre os lucros das empresas (especialmente nos setores automotivo e de comércio eletrónico), portanto, essas políticas podem em breve melhorar as margens e impulsionar a procura por ativos chineses. Investidores institucionais impulsionando o mercado em alta: De acordo com a Bloomberg, as seguradoras chinesas aumentaram suas participações no mercado de ações em 640 mil milhões de yuans no primeiro semestre de 2025, elevando-as para 3,1 trilhões de yuans, o maior valor desde 2022. Juntamente com a potencial recuperação dos lucros, a crescente presença das seguradoras pode aprofundar os mercados financeiros da China e atrair um interesse mais forte dos investidores estrangeiros.

