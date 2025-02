Gráfico do dia - CHN.cash (14.02.2025)

O índice Hang Seng de Hong Kong continua a sua recente recuperação, subindo 4% e aproximando-se de máximos históricos em torno de 8.400-8.450. O mercado bolsista chinês não só está a reagir positivamente a qualquer abrandamento das políticas protecionistas do presidente dos E.U.A., mas também a beneficiar dos ganhos nos sectores da tecnologia, indústria e retalho. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app O Índice Hang Seng China Enterprises (HSCEI), representado pelo contrato CNH.cash, subiu quase 23% no último mês. Fonte: xStation5 As tarifas são uma ameaça menor? O futuro económico da China parecia incerto quando Donald Trump fez campanha com tarifas de 60% para todas as importações da China. O HSCEI passou alguns meses de 2024 em declínio, temendo o retorno de Trump à Casa Branca. No entanto, os relatos de relações diplomáticas amenas entre os líderes dos EUA e da China e a falta de anúncios concretos de tarifas ajudaram a melhorar o sentimento do mercado em Hong Kong. As novas tarifas sobre a China entraram oficialmente em vigor na segunda-feira, 4 de fevereiro, mas a ameaça inicial de 60% foi reduzida para apenas 10%. Dado o historial de políticas comerciais extremas de Trump, qualquer concessão é vista como um sinal pró-mercado, o que se reflecte novamente na recuperação do HSCEI de hoje, uma vez que os investidores acreditam que novos aumentos de tarifas serão adiados até, pelo menos, abril. Para além da IA: novas esperanças para o luxo O otimismo do mercado chinês é também apoiado pelos bons resultados da Hermès (RMS.FR: +2,4%), que ajudam a restaurar a confiança no sector do luxo após o desempenho dececionante da LVMH. O gigante francês da moda registou um aumento anual de 17,6% nas receitas, ultrapassando as expectativas dos analistas em quase 300 milhões de euros. Os segmentos com melhor desempenho foram os artigos de couro e selaria, que representaram quase metade das receitas do quarto trimestre de 2024.

