Gráfico do dia - Ethereum (05.08.2025)

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) lançou um chamado “crypto sprint” em colaboração com a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) para implementar as recomendações de política de criptomoeda publicadas pela administração Trump. A iniciativa conjunta, denominada Project Crypto, visa clarificar a supervisão regulamentar, simplificar os requisitos de conformidade e resolver a disputa jurisdicional de longa data entre as duas agências. A CFTC enfatizou seu compromisso de acelerar a implementação, destacando ações atuais, como a retirada de orientações desatualizadas e consultas às partes interessadas. A presidente em exercício Caroline Pham descreveu o projeto como a realização da visão do presidente Trump de tornar os EUA um líder global no espaço criptográfico. As principais recomendações incluem a criação de um processo legislativo conjunto, o estabelecimento de uma caixa de areia regulatória e o desenvolvimento de uma estrutura que permite às empresas oferecer vários serviços de criptografia em uma única plataforma. A Casa Branca também recomendou que o Congresso conceda à CFTC uma autoridade de supervisão mais clara sobre o mercado à vista de ativos digitais que não são classificados como títulos. A SEC e a CFTC planejam lançar um portal de consulta em breve, reafirmando seu compromisso com a clareza, consistência e impulso regulatório. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app O Ethereum subiu fortemente ontem com esta notícia, embora hoje o projeto esteja a sofrer um recuo de quase 1,70%.

Além disso, vale a pena notar que acabámos de encerrar um mês de julho excecionalmente eufórico, durante o qual o Ethereum ganhou um total de 48,7%. Historicamente, no entanto, os meses de agosto e setembro tendem a ser marcados por declínios.



