O par EURUSD está aproxima-se do nível psicológico de 1,1600 pela primeira vez em dois meses. O mercado está a reduzir de forma cada vez mais agressiva as expectativas quanto a uma política restritiva da Reserva Federal, e o prémio geopolítico sobre o dólar está a diminuir face a uma série de dados norte-americanos dececionantes.

Análise Técnica: EURUSD (D1)

Após um abrandamento na primeira quinzena de agosto, o EURUSD está a tentar romper a consolidação e a subir acima das médias móveis exponenciais de 100 e 10 dias (EMA100 / roxo escuro; EMA10 / amarelo). O par valorizou-se quase 0,6% desde sexta-feira, dando início a um teste da resistência estabelecida em junho. O RSI encontra-se no limiar da zona de sobrecompra (ou seja, acima de 70; atualmente em 65), o que poderá limitar a subida acima do nível psicológico de 1,1600, especialmente tendo em conta a ausência de catalisadores macroeconómicos adicionais (a inflação da zona euro só será divulgada na quarta-feira e os PMIs na sexta-feira).

A sessão de hoje será determinante. Um fecho acima de 1,1600 deverá consolidar a tendência ascendente recém-estabelecida, mesmo na eventualidade de surpresas improváveis desfavoráveis ao euro (HICP ou PMI significativamente mais fracos do que o esperado). Por outro lado, se o preço regressar ao nível de fecho de sexta-feira, uma maior fraqueza do dólar dependerá dos próximos sinais da economia dos EUA, e o EURUSD deverá permanecer dentro do intervalo de 1,1550 – 1,1600.

Fonte: xStation5

As expectativas em relação à Reserva Federal procuram um novo mínimo

O principal catalisador por detrás da subida do EURUSD é a diminuição das expectativas quanto a subidas das taxas de juro nos EUA. As últimas duas semanas trouxeram uma série de dados macroeconómicos dececionantes, retirando os argumentos que levavam os «falcões» da Reserva Federal a pressionarem por taxas mais elevadas. O emprego, medido pelos dados do Non-Farm Payrolls (NFP), registou uma queda inesperada em julho de cerca de 20 mil postos de trabalho, a inflação subjacente desceu para o seu nível mais baixo desde 2021 e o consumo perdeu dinamismo devido aos preços elevados nas estações de serviço (uma queda inesperada de 0,6% em termos mensais nas vendas a retalho).

A inflação nos EUA está a abrandar tanto do lado do consumidor (IPC) como do lado do produtor (IPP). É importante referir que a desaceleração do ritmo de crescimento dos preços também se aplica a setores menos voláteis e menos sensíveis às flutuações do preço do petróleo (inflação subjacente, painel inferior). Fonte: XTB Research, dados da Macrobond

Na sequência destes desenvolvimentos, o mercado — que inicialmente tinha feito o «trabalho sujo» pela Reserva Federal, endurecendo as condições financeiras apesar das taxas de juro inalteradas (rendimentos mais elevados, correção do mercado bolsista) — inverteu completamente a situação e passou à ofensiva. As probabilidades implícitas nos swaps de um aumento das taxas antes do final de 2026 caíram, no espaço de uma semana, de uma certeza absoluta para 85%, enquanto a probabilidade para setembro (anteriormente totalmente precificada) se situa agora abaixo dos 30%. Verificou-se também uma reestruturação no mercado obrigacionista. Os rendimentos dos títulos norte-americanos a 10 anos situam-se 7 pontos de base abaixo dos picos registados no final de julho, e a recuperação do diferencial de rendimentos entre a Alemanha e os EUA serviu de trampolim para o par EUR/USD.

A trajetória prevista para as subidas das taxas de juro nos EUA está a diminuir (atualmente: vermelho; há uma semana: azul; há quatro semanas: cinzento). O gráfico mostra o número de subidas das taxas de juro descontadas pelo mercado para uma determinada reunião da Reserva Federal (a primeira subida completa está agora descontada apenas para janeiro de 2027). Fonte: XTB Research, dados da Bloomberg

O diferencial de rendimentos entre as obrigações alemãs e norte-americanas a 10 anos (painel inferior, a vermelho) serviu de apoio a novas valorizações do par EUR/USD. Fonte: XTB Research, dados da Bloomberg

Mercado reduz posicionamento de baixa no EUR/USD

A par dos movimentos no mercado spot, está a ocorrer uma clara reestruturação no mercado de derivados, sinalizando uma mudança no sentimento dos investidores de longo prazo em relação ao principal par cambial. Embora as posições especulativas líquidas, de acordo com os dados da CFTC, ainda indiquem uma prevalência de posições curtas, o mercado de opções revela uma descida significativa no prémio que os investidores pagam para se protegerem contra quedas do EUR/USD. Tal deve-se, em grande parte, à mudança do foco do mercado do petróleo para a Reserva Federal e para os dados macroeconómicos nacionais. Além disso, embora o Brent continue a ser negociado perto dos 90 dólares por barril, a volatilidade na evolução dos preços diminuiu, e o BCE — mais sensível aos riscos relacionados com os preços da energia (não apenas do petróleo, mas também do gás natural) — dispõe atualmente de mais argumentos a favor de subidas das taxas de juro do que a Reserva Federal.

EUR/USD (azul) e Real Skew (laranja). Valores negativos do SKEW indicam que o mercado está a pagar um prémio mais elevado para se proteger contra uma queda do EUR/USD. A guerra no Médio Oriente fez com que o indicador caísse acentuadamente abaixo de zero, destacando um risco geopolítico assimétrico e favorável ao dólar (mesmo que o BCE continue a manter uma postura mais restritiva do que a Reserva Federal). No entanto, ao longo da última semana, este prémio diminuiu significativamente (recuperando para perto de zero). Fonte: XTB Research, dados da Bloomberg