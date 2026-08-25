A sessão de terça-feira do EURUSD está a registar um ligeiro fortalecimento do dólar, mas a situação no mercado cambial continua a ser muito mais complexa do que era há apenas alguns dias. O par euro-dólar recuou de cerca de 1,17, mas estão a surgir, em segundo plano, vários desenvolvimentos que poderão ter um impacto muito maior na moeda norte-americana nas próximas semanas.

Uma das questões mais importantes é a atividade do Departamento do Tesouro dos EUA, liderado por Scott Bessent, no mercado de obrigações. O Tesouro decidiu duplicar a dimensão das suas operações trimestrais de recompra de obrigações de prazo mais longo. Ao mesmo tempo, Bessent anunciou que o calendário regular dos leilões de dívida dos EUA permaneceria inalterado. Prevê-se que as primeiras operações de maior dimensão tenham início em setembro.

As medidas de Bessent poderão tornar-se um dos temas mais importantes para o dólar. O Tesouro está a tentar reduzir a pressão sobre as taxas de rendibilidade de longo prazo, enquanto o mercado de obrigações dos EUA continua a debater-se com níveis elevados de dívida, necessidades substanciais de financiamento e custos elevados com o serviço da dívida.

Ao mesmo tempo, amanhã serão divulgados os mais recentes dados sobre a inflação PCE dos EUA, o indicador de inflação no consumo preferido pela Reserva Federal. O mercado espera atualmente que a inflação PCE subjacente se mantenha em cerca de 3,3% em termos homólogos, inalterada em relação a junho.

Entretanto, na Europa, os dados alemães divulgados hoje chamaram a atenção. O produto interno bruto registou um aumento de 0,3% em termos trimestrais no segundo trimestre, um resultado mais forte do que o indicado pela estimativa anterior.

Tudo isto coloca o par EUR/USD numa conjuntura particularmente interessante. No que diz respeito ao dólar, existe um apoio a curto prazo proveniente das elevadas taxas de rendibilidade das obrigações e da incerteza geopolítica, mas há também questões crescentes em torno da política do Tesouro dos EUA e da situação no mercado da dívida. No que diz respeito ao euro, o panorama da economia alemã melhorou ligeiramente, enquanto se mantêm as expectativas de uma política monetária mais restritiva por parte do Banco Central Europeu.

EURUSD (D1)

Fonte: xStation5

Fatores que atualmente influenciam o EURUSD

Scott Bessent está a tornar-se cada vez mais importante para o mercado do dólar

Nos últimos dias, o mercado de obrigações dos EUA tornou-se um dos temas mais importantes nos mercados financeiros. A taxa de rendibilidade das obrigações do Tesouro dos EUA a 30 anos tinha anteriormente subido para o seu nível mais elevado desde 2007. Em resposta, o Departamento do Tesouro decidiu aumentar a escala das suas operações de recompra de dívida de longo prazo.

Bessent procura melhorar a liquidez do mercado e reduzir a pressão na parte de longo prazo da curva de rendimentos. Ao mesmo tempo, o Tesouro não tenciona reduzir os leilões regulares de obrigações, o que é significativo, dado que o governo dos EUA continua a necessitar de enormes montantes de financiamento.

Isto é particularmente interessante na perspetiva do par EUR/USD. As medidas do Tesouro demonstram que os elevados rendimentos das obrigações se tornaram uma questão suficientemente grave para que as autoridades norte-americanas tentem ativamente influenciar o funcionamento do mercado.

Isto não significa, evidentemente, que as recompras de obrigações do Tesouro sejam equivalentes à flexibilização quantitativa conduzida pela Reserva Federal. Trata-se de operações relacionadas com a gestão da dívida e a liquidez do mercado. A sua importância reside no facto de demonstrarem a crescente sensibilidade da administração norte-americana ao nível das taxas de rendibilidade a longo prazo.

Se os investidores concluírem que as medidas do Tesouro são eficazes, as taxas de rendibilidade poderão diminuir e a pressão sobre o dólar poderá aumentar. Se, no entanto, o mercado decidir que as recompras não resolvem o problema dos elevados níveis de dívida e das enormes necessidades de financiamento dos EUA, as taxas de rendibilidade de longo prazo poderão voltar a subir.

Os mercados aguardam os dados sobre a inflação do PCE dos EUA

Outro evento importante será a divulgação, na quarta-feira, dos dados sobre a inflação do PCE dos Estados Unidos.

Em junho, a inflação subjacente do PCE situou-se nos 3,3% em termos homólogos, em comparação com os 3,4% registados em maio. As expectativas atuais do mercado apontam para que o valor se mantenha em torno dos 3,3% em julho.

Tal valor não constituiria uma grande surpresa, mas significaria também que a inflação se mantém bem acima da meta de 2% do Federal Reserve. Isto é importante porque o mercado tem atualmente de conciliar dois sinais diferentes provenientes da economia dos EUA.

Por um lado, os dados mais fracos do mercado de trabalho reduziram as expectativas de um novo aperto monetário. Por outro lado, a inflação ainda não regressou a um nível que permitisse ao Federal Reserve concentrar-se inteiramente no apoio ao mercado de trabalho.

Se o PCE ficar abaixo das expectativas, as taxas de rendibilidade dos títulos do Tesouro dos EUA poderão ficar sob pressão e o dólar poderá voltar a perder parte da sua força. Para o EURUSD, isto constituiria um sinal positivo.

Um valor superior ao esperado teria o efeito oposto. Nesse cenário, os mercados poderiam, mais uma vez, precificar uma maior probabilidade de as taxas de juro se manterem elevadas nos EUA, proporcionando um apoio adicional ao dólar.

O PIB alemão dá ao euro mais um argumento

No que diz respeito ao euro, os dados alemães divulgados hoje revelaram-se ligeiramente melhores do que o inicialmente previsto.

O PIB alemão registou um aumento de 0,3% em termos trimestrais no segundo trimestre e de 1% em termos homólogos. A estimativa anterior apontava para um crescimento trimestral de 0,2%. Isto ainda não constitui prova de uma forte recuperação da economia alemã. No entanto, os dados sugerem que a situação é ligeiramente melhor do que se supunha anteriormente.

Para o euro, isto é igualmente importante no contexto da política do Banco Central Europeu. Se a economia do maior país da zona do euro começar a demonstrar maior resiliência, os argumentos a favor de uma abordagem mais cautelosa em relação aos cortes nas taxas de juro tornam-se mais fortes.

O mercado continua a esperar que o BCE possa decidir aumentar as taxas de juro em setembro.

Além disso, o índice Ifo será divulgado hoje, fornecendo uma perspetiva sobre a forma como as empresas alemãs avaliam as condições atuais e as perspetivas económicas. Trata-se de mais uma peça importante do quebra-cabeças para o euro.

A Reserva Federal e o Tesouro estão a tornar-se igualmente importantes para o mercado

Este é, atualmente, um dos aspetos mais interessantes da dinâmica do par EUR/USD.

Até recentemente, a principal questão para o dólar era a diferença entre as políticas da Reserva Federal e do Banco Central Europeu. A situação é agora mais complexa. Os mercados têm de avaliar simultaneamente a política da Reserva Federal, a situação orçamental dos EUA e as medidas do Departamento do Tesouro.

As elevadas taxas de rendibilidade das obrigações constituem um problema tanto para o governo dos EUA como para a economia em geral. Por um lado, aumentam o custo do serviço da dívida pública; por outro, elevam os custos de financiamento para as empresas e as famílias.

É por isso que as ações de Bessent também são relevantes para o mercado cambial. Se o Tesouro se tornar cada vez mais ativo na tentativa de limitar o aumento das taxas de rendibilidade, tal poderá enfraquecer uma das vantagens importantes do dólar, decorrente das elevadas taxas de juro e das elevadas taxas de rendibilidade das obrigações do Tesouro dos EUA.

Ao mesmo tempo, as ações do Tesouro estão a suscitar mais questões sobre a credibilidade de Bessent e a eficácia das medidas que estão a ser tomadas. O mercado reagiu inicialmente de forma positiva à notícia das operações de recompra, mas os rendimentos começaram posteriormente a subir novamente.

Isto poderá constituir um sinal importante para o dólar. Se os investidores começarem a acreditar que as autoridades norte-americanas têm uma capacidade limitada para influenciar a parte de longo prazo da curva de rendimentos, os rendimentos elevados poderão continuar a ser um dos temas-chave para a moeda norte-americana.

Jackson Hole poderá constituir mais um ponto de viragem

A lista de eventos relevantes para o par EUR/USD não termina aqui.

Na sexta-feira, os mercados estarão atentos a um discurso do presidente da Reserva Federal, Kevin Warsh, no simpósio de Jackson Hole. Este discurso revestir-se-á de particular importância, uma vez que os investidores procuram pistas sobre a orientação futura da política monetária.

Warsh enfrenta um difícil equilíbrio. A inflação mantém-se acima da meta do Federal Reserve, as taxas de rendibilidade das obrigações de longo prazo estão elevadas, enquanto o mercado de trabalho apresenta sinais de enfraquecimento.

Outra questão é a crescente importância da política orçamental e das medidas do Tesouro. Os mercados estarão, por isso, atentos não só ao que Warsh disser sobre as taxas de juro, mas também às suas opiniões sobre a inflação, as taxas de rendibilidade das obrigações e a independência do Federal Reserve.

Se Warsh adotar um tom mais «hawkish», o dólar poderá receber um apoio adicional. Se, por outro lado, ele sinalizar uma maior disposição para flexibilizar a política monetária, a pressão sobre a moeda norte-americana poderá aumentar.

Pontos-chave