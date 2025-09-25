Gráfico do dia: EURCHF (25.09.2025)

O SNB mantém a taxa de juro em 0%

O SNB continua pronto para intervir no mercado cambial, se necessário; não há planos para restabelecer uma taxa de câmbio mínima.

A pressão inflacionária permanece essencialmente inalterada em comparação com o segundo trimestre; a previsão condicional permanece dentro da faixa de estabilidade de preços de 0 a 2%. As tarifas dos EUA são o principal risco de queda, pesando sobre as exportações/investimentos suíços — especialmente máquinas e relojoaria. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Não há orientações futuras; as decisões são tomadas trimestralmente. O limiar para taxas negativas é alto, mas as taxas podem ficar abaixo de zero se a inflação de médio prazo sair da faixa-alvo. O Banco Nacional Suíço manteve sua taxa de política monetária inalterada em 0%, marcando uma pausa após uma série de cortes desde março de 2024. Os depósitos à vista continuarão a ser remunerados a 0% até aos limites estabelecidos, com os montantes acima desse valor sujeitos a um desconto de 0,25 pontos percentuais. Os decisores políticos enfatizaram a disponibilidade para agir nos mercados cambiais, se necessário, mas descartaram o regresso a uma taxa de câmbio mínima, observando que o contexto atual difere do de 2011. Em relação aos preços, o SNB avaliou que as pressões inflacionárias permanecem praticamente inalteradas em relação ao trimestre anterior. A inflação global subiu de -0,1% em maio para 0,2% em agosto, impulsionada principalmente pelo turismo e pelos bens importados. A trajetória condicional da inflação — assumindo que a taxa de política monetária se mantém em 0% ao longo do horizonte — permanece dentro da banda de estabilidade de 0-2%, com uma média de 0,2% em 2025, 0,5% em 2026 e 0,7% em 2027. Assim, a política continua acomodatícia, mas consistente com a estabilidade de preços. O Banco ainda espera um crescimento do PIB suíço de 1–1,5% em 2025, pouco menos de 1% em 2026 e novos aumentos no desemprego. Setores orientados para a exportação, como o de máquinas e relojoaria, são os mais afetados pelas tarifas, enquanto os serviços parecem mais resilientes por enquanto. Conferência de imprensa O presidente Martin Schlegel salientou o elevado nível exigido para o regresso às taxas negativas: o SNB só consideraria taxas de política monetária abaixo de zero se a inflação a médio prazo saísse da banda de estabilidade dos preços. Reiterou a ausência de orientações futuras — a política é definida trimestralmente — e observou que o SNB «não está limitado» na sua capacidade de intervir nos mercados cambiais sempre que considerar apropriado. O EURCHF permaneceu essencialmente inalterado após a decisão, que já estava amplamente precificada. O par apresentou uma volatilidade um pouco maior do que o normal, embora não significativamente acima da média para tais eventos.

