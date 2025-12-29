- A prata traça uma trajetória astronómica, ganhando mais de 30% no último mês e subindo mais de 160% no acumulado do ano.
- Durante a sessão de sexta-feira, enquanto a maioria dos mercados globais permaneceram fechados, os preços COMEX atingiram um quase recorde de $84 por onça.
- Uma correção para $75 por onça está atualmente em curso, um movimento intimamente ligado a aumentos agressivos de margem pelas principais bolsas de mercadorias.
Factores fundamentais sólidos
O mercado da prata é definido principalmente por um défice estrutural crónico, alimentado por uma forte recuperação da procura nos últimos anos. O consumo robusto do sector fotovoltaico encontrou uma resposta de oferta inelástica; a prata permaneceu relativamente subvalorizada durante anos e os volumes de reciclagem registaram apenas aumentos marginais. Crucialmente, a prata é largamente produzida como um subproduto da extração de ouro, cobre, zinco e chumbo. Além disso, a entrada em funcionamento de novas minas requer normalmente mais de uma década de tempo de espera e enormes despesas de capital, deixando a curva de oferta global essencialmente plana nos últimos quinze anos.
Défices persistentes: O que é que mudou?
A fuga para activos de refúgio e a política monetária frouxa impulsionaram os metais preciosos para níveis recorde. A subida dos preços está a atrair uma base de investidores mais alargada, incluindo os pequenos investidores. No início deste outono, a disponibilidade física diminuiu nos mercados asiáticos. Simultaneamente, um aumento dos fluxos de entrada de ETF aumentou a participação institucional. O capital especulativo está a favorecer cada vez mais os derivados baseados em ETF em detrimento dos contratos de futuros diretos.
Esta procura renovada de ETF resultou num verdadeiro aperto físico. Com a procura industrial a não dar sinais de destruição, os preços sofreram uma violenta reavaliação. Embora o afluxo de capital dos ETF introduza uma volatilidade acrescida, o catalisador imediato da atual retração parece ser a intervenção regulamentar nos mercados de futuros.
O valor da prata detida em ETFs aproximou-se dos 70 mil milhões de dólares. Este valor é mais do dobro dos picos registados em 2011 e 2020. No entanto, o volume físico de metal detido por estes fundos mantém-se abaixo dos máximos históricos. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB
Intervenção regulamentar: Ecos de 2011 e 1980?
A recente euforia dos preços levou a bolsa COMEX a aumentar os requisitos de margem para os futuros de prata. Uma primeira subida de 10% teve lugar a 12 de dezembro. Uma intervenção mais drástica ocorreu em 26 de dezembro - com efeito hoje, 29 de dezembro - onde a margem necessária para manter uma posição aumentou 25%, de US $ 20.000 para US $ 25.000 por contrato. O CME Group (a empresa-mãe da COMEX) justificou a medida como um esforço para alinhar as margens com a crescente volatilidade e mitigar o risco de contraparte.
Embora as margens mais altas restrinjam o acesso especulativo, elas não alteram os fundamentos físicos do mercado, embora limitem a liquidez do mercado de futuros. Além disso, as tendências recentes mostram que os investidores optam cada vez mais pela entrega física aquando da expiração do contrato, o que esgota os inventários das bolsas. Uma dinâmica semelhante foi observada na década de 1980.
Em 2011, a prata testou o nível de $50 por onça, igualando os registos da década de 1980. Este aumento foi impulsionado pelas baixas taxas de juro, pelo programa QE da Fed e pelo aumento da procura de investimento. O rápido aumento dos preços levou a múltiplas subidas das margens; o custo do transporte praticamente duplicou em dias, forçando o êxodo dos investidores e dando início a um prolongado mercado em baixa que só terminou em 2020.
Do mesmo modo, em 1980, a intervenção da COMEX pôs fim ao controlo especulativo do mercado pelos irmãos Hunt. Nessa época, a posse individual de ouro era ilegal, o que fazia da prata a principal proteção contra a desvalorização monetária. A COMEX não só aumentou as margens, como também impôs limites rigorosos ao número de posições que os operadores individuais podiam deter.
Embora as condições actuais espelhem estes períodos históricos, o mercado atual é apoiado por um défice estrutural e por novos ventos de cauda geopolíticos.
Restrições às exportações chinesas
Embora o México continue a ser o maior produtor, a China é considerada o centro de prata mais importante do mundo. Pequim é atualmente o segundo maior produtor a nível mundial, ultrapassando o Peru, o Chile e a Polónia.
Produção mundial de prata e reservas estimadas. Fonte: USGS
Dada a importância da China como refinador e exportador, a introdução de restrições à exportação veio alimentar a corrida. A partir de 1 de janeiro de 2026, os exportadores necessitarão de licenças especiais do Ministério do Comércio. Além disso, os exportadores devem demonstrar uma capacidade de produção anual de 80 milhões de toneladas e manter linhas de crédito de pelo menos US $ 30 milhões.
Esta medida tem como objetivo restringir a saída de metal. Elon Musk observou recentemente no X que a decisão da China é preocupante, uma vez que a prata é essencial para vários processos industriais. O USGS acrescentou este ano a prata e o cobre à sua lista de matérias-primas críticas.
O prémio de preço na Bolsa de Ouro de Xangai subiu para um extremo de 8 dólares por onça. Historicamente, picos na faixa de $4-$5 sinalizam um mercado em sobrecompra. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB
Há espaço para mais subidas?
O rácio ouro/prata continua a ser a referência para o potencial de valorização da prata. Tendo sido negociado perto dos 100 pontos no início deste ano, o rácio está agora a aproximar-se da sua média de longo prazo de 53. Embora os picos históricos em 1980 e 2011 tenham visto o rácio cair significativamente mais baixo, a atual taxa de declínio levanta questões sobre até que ponto pode cair abaixo da média a curto prazo. Se o rácio reverter para o intervalo 35-40 visto em 2011, um preço do ouro de $4.500 implicaria uma avaliação da prata de $112-$128 por onça.
O rácio ouro/prata aproxima-se da sua média de longo prazo de 53. Fonte: Bloomberg Finance LP
As médias móveis sugerem exaustão a curto prazo, embora os preços ainda não estejam em níveis extremos de “sobrecompra” em relação às médias de 1 e 5 anos. Para a média de 1 ano, um desvio extremo seria de 4-5 desvios-padrão; para a média de 5 anos, seria de aproximadamente 7,5. No entanto, numa perspetiva de longo prazo, o preço já está mais esticado do que em 2011. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB
Uma correção mais profunda continua a ser um risco se observarmos um declínio no interesse aberto após os aumentos de margem, uma saída de ETFs, ou uma queda mais ampla no sentimento do mercado. A história mostra que as correcções são normalmente prolongadas, com exceção de 1980, quando os preços perderam quase 80% quase instantaneamente. Uma redução média histórica de cerca de 60% implicaria um preço-alvo de aproximadamente 35 dólares por onça.
Uma retração de 60% do preço implicaria um nível de aproximadamente 35 dólares por onça. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB
Perspectivas Técnicas
O metal está a ser negociado em baixa de quase 4% hoje, embora a volatilidade intradiária tenha registado quedas mais acentuadas. A partir do pico de hoje, a retração totaliza quase 10%. O mercado está atualmente testando a retração de Fibonacci de 23,6% da última etapa de alta. Para manter a atual dinâmica ascendente, o preço deve idealmente manter-se acima dos $60 por onça, com um apoio crítico de curto prazo estabelecido em $65.
