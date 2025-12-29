Gráfico do dia: Platina (29.12.2025)

A platina recua mais de 5% depois de atingir o máximo histórico de US $ 2.472. Depois de quebrar os seus máximos históricos perto dos US $ 2.472, os futuros da platina acabaram por recuar. As quedas abrandaram perto da retração de Fibonacci nos 23,6%. Fonte: xStation5Fonte: xStation5 Desde o início de dezembro até meados da sessão asiática de hoje, os futuros da platina valorizaram cerca de 50%. O indicador RSI já estava perto do território de sobrecompra (70<) no início do último rali acentuado, quando os preços estavam a flertar com o então ATH perto de US $ 1.700 (zona amarela). As preocupações com a sobrevalorização não impediram a continuação da euforia. Os ganhos da platina foram inicialmente impulsionados por uma ampla alta nos metais preciosos, alimentada por expectativas de mais flexibilização monetária. Taxas de juro mais baixas aumentariam a liquidez do mercado, impulsionando a procura em geral e reduzindo o custo de oportunidade de deter matérias-primas em comparação com depósitos ou obrigações que rendem juros. Especificamente no caso da platina, a escassez desempenhou um papel fundamental, realçada pela forte procura industrial (em especial de catalisadores para automóveis) e de jóias. Prevê-se que o défice crónico da Platina diminua em 2026. Fonte: Relatório do Conselho Mundial de Investimento em Platina Q3 2025 No entanto, o apelo aos ativos de refúgio não conseguiu apoiar os metais preciosos no final do ano. Embora as conversações Trump-Zelensky não tenham produzido avanços concretos de paz no papel, as narrativas esperançosas sobre a “guerra perto do fim” e o “acordo de 90% sobre o plano de paz” foram suficientes para os investidores realizarem lucros em mercados em sobrecompra. A par da platina, o OURO (-1,4%), a PRATA (-4%) e o PALLADIUM (-12%) também desceram. O sell-off nos metais preciosos foi ainda apoiada pela estabilização das expectativas em torno do movimento de janeiro da Reserva Federal (os mercados de swaps fixam um preço de ~80% de hipóteses de as taxas permanecerem inalteradas) e pela cautela antes da publicação das actas do FOMC de amanhã. A platina, no entanto, enfrenta pressões do lado da oferta que deverão normalizar-se após anos de défices em 2026. O relatório de novembro do WPIC assinalou um consumo industrial ligeiramente inferior em sectores-chave (catalisadores e joalharia), e as descidas mais acentuadas do paládio podem incentivar ainda mais os fabricantes a substituir a platina por uma alternativa mais barata.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.