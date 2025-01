Gráfico do dia - EURSEK (29.01.2025)

O Riksbank baixa a taxa de juro para 2,25%, num contexto de fraca atividade económica

Há momentos, o Banco Central da Suécia (Riksbank) anunciou a sua decisão sobre as taxas de juro. O Riksbank baixou a sua taxa de juro em 0,25 pontos percentuais para 2,25%, elevando o total da flexibilização da política monetária no atual ciclo para 1,75 pontos percentuais desde maio. A decisão foi tomada em conformidade com as expectativas. Os bancos suecos SEB e Swedbank prevêem pelo menos um corte adicional da taxa de juro este ano, o que poderá fazer com que a taxa de juro desça para 2,0%.

A pressão inflacionista está alinhada com o objetivo de 2%, enquanto a atividade económica permanece fraca, mas mostra sinais de recuperação. O banco manteve as suas previsões de dezembro, mas continua pronto a ajustar as taxas se a dinâmica da inflação ou do crescimento se alterar. Espera-se que a taxa mais baixa impulsione gradualmente a procura, beneficiando tanto as famílias como as empresas.

Previsões dos bancos

O Swedbank prevê um crescimento do PIB de 2% em 2025 e de 3% em 2026, juntamente com um aumento dos preços dos imóveis de 5% e 7%, respetivamente. O banco espera que o consumo das famílias acelere até ao verão, impulsionado por taxas de juro mais baixas, um aumento dos salários reais e reduções fiscais. Do mesmo modo, o SEB prevê uma reviravolta em 2025, dependente da melhoria das finanças das famílias, que impulsiona o consumo.

Reação da EURSEK

A decisão anunciada correspondeu às expectativas do mercado. A declaração do Riksbank também se manteve consistente com as suas previsões anteriores. Consequentemente, não se verificou uma reação significativa na taxa de câmbio EURSEK após o anúncio. Após um breve período de maior volatilidade, a taxa de câmbio regressou aos níveis anteriores ao anúncio.





Fonte: xStation 5