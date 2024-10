Gráfico do dia - EURUSD (01.10.2024)

O par EUR/USD poderá ficar exposto a momentos de maior volatilidade esta sessão. Esta manhã já foram publicados os dados sobre a inflação da zona euro, bem como o PMI da indústria transformadora.

Os dados preliminares do IPC para setembro ficaram em 1,8% em termos anuais, abaixo dos 2,2% em agosto. Esta redução da inflação tem alimentado as expectativas do mercado para potenciais cortes de taxas pelo BCE, com os comerciantes agora a avaliarem uma alta probabilidade de um corte de 25 pontos base em outubro.

O desempenho do dólar americano, tem sido um fator chave que influencia este par. O índice do dólar (DXY) está atualmente a tentar recuperar o momentum de alta a curto prazo, pressionado pelo aumento da probabilidade de cortes da taxa da Reserva Federal, após os dados da inflação PCE da semana passada. O indicador de inflação preferido da Reserva Federal, aumentou 2,7% em termos anuais em agosto, aproximando-se da meta de 2% do banco central.







Fonte: Bloomberg Financial LP

Estes dados sobre a inflação, juntamente com os números de hoje da Zona Euro, alimentaram as expectativas do mercado para cortes (mais agressivos) nas taxas, tanto do BCE como da Reserva Federal. Atualmente, os investidores estão a avaliar uma elevada probabilidade de um corte de 25 pontos base nas taxas do BCE em outubro, enquanto as expectativas de cortes nas taxas da Reserva Federal também aumentaram. Estas expectativas de uma política monetária mais frouxa em ambos os lados do Atlântico têm contribuído para a recente volatilidade do par EUR/USD.

A acrescentar ao complexo quadro do mercado estão os dados mistos do PMI da indústria transformadora da zona euro. Embora o PMI geral da indústria da zona euro tenha melhorado ligeiramente para 45,0, permanece em território de contração. O forte desempenho da Espanha (53,0) foi compensado pela contínua fraqueza da Alemanha (40,6), destacando as condições económicas divergentes dentro do bloco monetário.

Para os comerciantes e investidores, os principais fatores a serem observados nos próximos dias incluem:

Os dados do ISM Manufacturing dos E.U.A., que serão divulgados hoje, e que poderão influenciar as expectativas de política da Fed.

Os comentários dos funcionários do BCE, particularmente após a sugestão do membro do Conselho do BCE Olli Rehn de “mais motivos para cortar as taxas na reunião de outubro”.

Os dados desta semana sobre o emprego nos E.U.A., incluindo os números da ADP e o relatório crucial sobre o Nonfarm Payrolls.

Quaisquer novos desenvolvimentos nos indicadores económicos da Zona Euro, especialmente os relacionados com a inflação e o crescimento.

O impacto das tensões geopolíticas globais sobre o sentimento de risco e os fluxos de moedas portos-seguros.

EURUSD (intervalo D1)

EUR / USD está a recuar cerca de 0,2% e está a 0,92% abaixo dos máximos recentes, depois do preço ter testado a zona de resistência marcada pelos máximos anteriores. Entretanto, o MACD voltou a dar sinais de venda ontem, reforçando ainda mais a perspetiva de baixa.

Fonte: xStation