Gráfico do dia: EURUSD (03.10.2025)

Principais conclusões O crescimento da zona euro continua a ser impulsionado pelos serviços: PMI dos serviços 51,3 , composto 51,2 .



, composto . Divisão por país para os serviços: Espanha ( 54,3 ) e Itália ( 52,5 ) apresentam uma expansão sólida; Alemanha ( 51,5 ) desacelera devido à fraqueza das encomendas; França ( 48,5 ) contrai-se devido à incerteza política.



) e Itália ( ) apresentam uma expansão sólida; Alemanha ( ) desacelera devido à fraqueza das encomendas; França ( ) contrai-se devido à incerteza política. Mercados: EURUSD sobe 0,16% para 1,1736, apoiado pela resiliência do euro e pela fraqueza do dólar.

Zona Euro O PMI final dos serviços diminuiu para 51,3 (preliminar 51,4; anterior 50,5), enquanto o PMI composto manteve-se em 51,2 (preliminar 51,2; anterior 51,0), confirmando que o setor de serviços continua a apresentar um crescimento positivo, apesar da fraqueza da indústria transformadora. As novas encomendas melhoraram e as pressões sobre os preços diminuíram ligeiramente — ainda acima das médias de longo prazo —, apoiando a previsão do HCOB de um PIB de ~0,4% em relação ao trimestre anterior para o terceiro trimestre e justificando, em geral, a postura estável do BCE por enquanto. Espanha O PMI de serviços subiu para 54,3 (contra 53,0 esperado; anterior 53,2) e o composto para 53,8 (anterior 53,7), impulsionado pelo forte crescimento de novos negócios e pela firme demanda interna. A demanda de exportação parece mais fraca — principalmente a relacionada ao turismo —, enquanto os custos dos insumos permanecem elevados e as empresas aumentaram os preços de venda. O sentimento prospectivo e os planos de contratação mantiveram-se otimistas, à medida que os atrasos no trabalho aumentaram. Itália O PMI dos serviços subiu para 52,5 (contra 51,5 esperado; anterior 51,5) e o composto manteve-se em 51,7, sinalizando um crescimento estável, impulsionado pelos serviços, enquanto a indústria continua fraca. Os novos negócios aceleraram e o crescimento do emprego abrandou; as pressões de custos (salários, energia, rendas) permanecem elevadas, mesmo com a inflação dos preços de produção a cair para o nível mais baixo em 10 meses. A confiança subiu ligeiramente, mas permanece abaixo da média, sendo a resiliência dos serviços crucial para sustentar a recuperação. Alemanha O PMI final dos serviços ficou em 51,5 (abaixo dos 52,5 preliminares; anterior 49,3) e o composto em 52,0 (vs 52,4 preliminares; anterior 50,5), mostrando o crescimento do setor privado no ritmo mais rápido em 16 meses. No entanto, os novos negócios nos serviços caíram pelo segundo mês consecutivo e as encomendas da indústria transformadora também reverteram, levantando dúvidas sobre a durabilidade do impulso. A inflação dos custos nos serviços voltou a acelerar e as empresas começaram a reduzir ligeiramente o emprego em meio ao enfraquecimento da procura. França O PMI dos serviços caiu para 48,5 (vs. 48,9 preliminar; anterior 49,8) e o composto para 48,1 (vs. 48,4 preliminar; anterior 49,8), confirmando uma desaceleração económica no final do terceiro trimestre. A incerteza política parece pesar sobre a procura; tanto as novas encomendas internas como as de exportação diminuíram. Os custos dos insumos continuaram a subir, enquanto os preços de produção caíram ligeiramente, sinalizando pressão sobre as margens, embora o emprego tenha se mantido estável até agora. EURUSD O par está sendo negociado em alta hoje, apoiado por ambos os lados da equação: uma retração modesta do dólar e um ligeiro fortalecimento do euro. O EURUSD subiu 0,16%, para 1,17360.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.