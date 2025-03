Gráfico do dia - EURUSD (05.03.2025)

EURUSD continua a recuperação dinâmica desde o início da semana. O par de moedas está a ganhar 0,50% hoje, atingindo 1,0660, enquanto os ganhos totais da semana já se aproximaram de 2,70%.

As políticas caóticas de Donald Trump, incluindo decisões tarifárias imprevisíveis, mesmo contra os parceiros comerciais mais próximos dos EUA, parecem estar a prejudicar a economia americana. Os primeiros indicadores avançados divulgados para fevereiro - como o ISM, o PMI e as medidas baseadas no sentimento do Conference Board - sugerem uma deterioração do sentimento. Os investidores estão a começar a avaliar o impacto negativo das políticas protecionistas de Trump. Mesmo durante a conferência de imprensa de ontem, Trump admitiu que as suas mudanças poderiam perturbar a economia a curto prazo. Como resultado, estamos a assistir a uma correção nos mercados bolsistas e a um dólar mais fraco.

Do ponto de vista europeu, a especulação sobre o aumento das despesas com a defesa não parece ter um impacto significativo no crescimento económico da zona euro. Inicialmente, os mercados reagiram positivamente à recuperação das ações europeias do setor da defesa, parando temporariamente a subida dos preços das obrigações europeias, incluindo as obrigações alemãs. No entanto, nas últimas semanas, os preços das obrigações dos E.U.A. subiram, levando a um declínio acentuado dos rendimentos.

Os ganhos de hoje no EURUSD parecem ser impulsionados pela esperança de que as tarifas dos EUA sobre parceiros comerciais próximos sejam temporárias, bem como pelo acordo alcançado por Merz na Alemanha, com o objetivo de aumentar as despesas com a defesa. Após este anúncio, os rendimentos das obrigações alemãs registaram um aumento imediato. Além disso, no final do dia de ontem, o Secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, declarou que a administração Trump pode reverter algumas tarifas sobre o México e o Canadá. Isto levanta expectativas de que uma abordagem semelhante poderia ser tomada em relação às tarifas sobre os produtos da zona euro.

Como resultado, o EURUSD está a subir 0,50% hoje, apoiado tanto pela fraqueza do dólar como pela força do euro.

Fonte: xStation 5