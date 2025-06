Gráfico do dia - Bitcoin (24.06.2024)

A Bitcoin teve uma forte recuperação, subindo de volta acima do nível de $105.000, depois de uma venda no fim de semana ter quebrado o suporte psicológico de $100.000. Os investidores atribuíram a inversão a um acordo de paz tardio entre Israel e o Irão, que acalmou os mercados e reavivou o apetite pelo risco. Hoje, os índices de ações dos E.U.A também estão a subir para máximos históricos. O sentimento de risco foi ainda mais impulsionado pelos comentários de dois membros do FOMC, os funcionários do Fed Michelle Bowman e Christopher Waller, que expressaram apoio a um corte nas taxas já em julho. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app Na frente regulamentar, a Federal Housing Finance Agency (FHFA) confirmou que está a explorar a possibilidade de incluir a Bitcoin e outros ativos digitais nas avaliações de solvabilidade durante o processo de aprovação de hipotecas. Isso poderia marcar o primeiro passo para um uso mais amplo de criptomoedas no mercado de crédito dos EUA. Apesar do recente pânico do mercado, os ETFs Bitcoin à vista registaram mais 350 milhões de dólares em entradas líquidas na segunda-feira - o décimo dia consecutivo de ganhos - ajudando a compensar a venda de domingo. Enquanto isso, a Metaplanet Inc. aprovou uma nova rodada de financiamento para comprar aproximadamente US $ 5 mil milhões em BTC em nome de sua subsidiária, Metaplanet Treasury Corp, com sede na Flórida. O Texas está prestes a tornar-se o primeiro estado dos EUA a incluir o Bitcoin no seu balanço, depois de o governador Greg Abbott ter assinado o SB21, estabelecendo uma reserva estratégica com financiamento público - uma medida que os analistas dizem poder inspirar ações semelhantes em todo o país. Todos esses desenvolvimentos estão contribuindo para a adoção institucional cada vez mais agressiva da Bitcoin, apoiando seu preço, que permanece acima da marca de US $ 100.000.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.