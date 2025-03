Gráfico do dia: EURUSD (06.03.2025)

O euro está novamente no centro das atenções dos investidores. Além de novos relatórios sobre tarifas (com impacto direto no dólar) e investimento militar na expansão das capacidades militares europeias (que aumentam as taxas de rendibilidade dos Bunds alemães, entre outros, e limitam o alcance a longo prazo das decisões ultra-dovish do BCE), os investidores estarão também a analisar atentamente os comentários de hoje da presidente Lagarde, que comentará a última decisão do Banco Central. Acredita-se amplamente que o BCE reduzirá hoje as três principais taxas em 25 pontos base.

O Goldman Sachs aumentou a sua previsão de crescimento para a zona euro em 2025 em 0,1 pontos percentuais, para 0,8%, citando o aumento das despesas militares e de infraestruturas, particularmente na Alemanha. O banco antecipa que o BCE não reduza as taxas de juro em julho, contrariamente à sua previsão anterior de uma descida de 25 pontos base. Um maior crescimento económico e uma maior incerteza quanto à política tarifária entre os EUA e a Europa significam que o BCE deve analisar calmamente todos os aspetos que possam potencialmente afetar o aumento ou a diminuição da pressão sobre os preços, especialmente porque o banco já se encontra na fase final da flexibilização das condições monetárias.

A queda dos preços dos Bunds alemães (também hoje) contribui para a valorização do euro face ao dólar, num contexto puramente fundamentalista. No entanto, é importante ter em mente que a escala de 14 dias de aumentos no par com base no RSI é a maior desde agosto de 2024, portanto, a probabilidade de novos aumentos tão significativos no curto prazo pode ser um pouco mais difícil de alcançar. Fonte: xStation