Gráfico do dia: EURUSD (16.06.2025)

EURUSD aproxima-se novamente da resistência chave perto de 1,16, apesar da correção especulada no mercado das taxas de juro mais elevadas nos EUA. No entanto, o Banco Central Europeu (BCE) indicou que um euro forte não é motivo de preocupação, e novos fundamentos geopolíticos podem apontar para a continuação do sentimento otimista em relação à segunda moeda mais negociada do mundo.

Fonte: xStation5

BCE vs. o equilíbrio de risco

A escalada do conflito no Médio Oriente está a obrigar o Banco Central Europeu (BCE) a rever as suas perspetivas económicas. Desde o início do ano, os decisores políticos da zona euro têm estado mais preocupados com a deflação do que com a inflação, que em algumas economias caiu abaixo da meta, principalmente devido à queda dos preços da energia. A atual pressão ascendente sobre os preços do petróleo e a incerteza em torno das cadeias de abastecimento podem sustentar preços globais mais elevados da energia, ao mesmo tempo que representam um risco para a produção industrial europeia.

À luz destes riscos emergentes, os membros do BCE apelam a uma maior flexibilidade. O presidente do Bundesbank, Joachim Nagel, salientou hoje que, com condições em rápida mudança, não é sensato habituar-se à ideia de que a missão está cumprida no que diz respeito à inflação. Entretanto, de acordo com Luis de Guindos, o equilíbrio do risco de inflação na zona euro permanece globalmente estável, embora, a médio prazo, as questões relacionadas com os direitos aduaneiros possam pesar tanto sobre o crescimento económico como sobre a inflação. De Guindos afirmou também que «uma taxa de câmbio em torno de 1,15 não é problemática para a política monetária» e que não espera uma apreciação acentuada do euro no curto prazo.

Novos fundamentos no horizonte

O spread entre os títulos de 10 anos da Alemanha e dos EUA permanece estável, apesar da recente alta do EUR/USD. Embora fatores monetários possam sugerir que o euro está sobrevalorizado, uma análise mais detalhada de outros fundamentos oferece à segunda maior moeda do mundo alguma margem para uma valorização adicional. As recentes turbulências geopolíticas aumentaram os fluxos de capital para moedas consideradas portos seguros, com o euro a beneficiar de uma inflação controlada, perspetivas de recuperação económica e estabilidade institucional.

Além disso, o mercado pode reagir exageradamente a quaisquer sinais dovish de Jerome Powell após a decisão sobre as taxas de juro na quarta-feira. Embora não se espere uma redução das taxas na próxima reunião, a Reserva Federal está sob pressão para mostrar as suas cartas e abordar a inflação abaixo do esperado e os sinais contraditórios do mercado de trabalho. Um gráfico relativamente dovish poderia, portanto, empurrar o spread de rendimento de volta para os máximos atuais do EUR/USD.

Fonte: XTB Research