Gráfico do dia - EURUSD (17.10.2025)

Principais conclusões O EUR/USD valoriza 0,15%, para cerca de 1,16995, impulsionado pelas melhorias na estabilidade política na França e pela fraqueza do dólar americano em meio a preocupações com o setor bancário nos EUA.

A pressão sobre o dólar aumenta devido a problemas em bancos regionais dos EUA e à paralisação prolongada do governo americano, aumentando as expectativas de novos cortes nas taxas de juros pelo Fed.

O EUR/USD sobe 0,15%, para cerca de 1,16995, apoiado pela melhoria das condições políticas em França e pela fraqueza do dólar americano, em meio a preocupações com o setor bancário dos EUA. Desde o início da semana, o par tem valorizado, com os investidores acompanhando de perto os próximos dados europeus e a reunião prevista entre os presidentes dos EUA e da Rússia, que podem impactar o sentimento do mercado. Fonte: xStation5 O que está a impulsionar o movimento do EUR/USD hoje? O dólar americano está a enfraquecer sob crescente pressão devido às preocupações com a estabilidade do setor bancário dos EUA. Problemas em dois bancos regionais — Zions Bancorporation e Western Alliance Bancorp — que relataram questões graves relacionadas com fraudes de empréstimos, suscitaram preocupações no mercado sobre a saúde de todo o setor financeiro. Isso, por sua vez, aumenta o risco de contágio para o mercado de crédito em geral, que recentemente tem operado com spreads excepcionalmente apertados.

Como resultado, aumentam as expectativas de que a Reserva Federal possa precisar de flexibilizar ainda mais a política monetária, reduzindo as taxas de juro para apoiar a economia e estabilizar o setor bancário. Estas expectativas pesam negativamente sobre o dólar, fazendo com que ele perca terreno em relação às principais moedas.

para apoiar a economia e estabilizar o setor bancário. Estas expectativas pesam negativamente sobre o dólar, fazendo com que ele perca terreno em relação às principais moedas. A paralisação do governo dos EUA e a falta de divulgação de dados económicos importantes estão a adicionar ainda mais pressão sobre o dólar, enfraquecendo a sua posição no mercado cambial.

e a falta de divulgação de dados económicos importantes estão a adicionar ainda mais pressão sobre o dólar, enfraquecendo a sua posição no mercado cambial. O Índice do Dólar Americano (DXY), que mede o dólar em relação a uma cesta de outras seis moedas do G10, caiu 0,1%, caminhando para a sua maior perda semanal desde o final de julho. Esta tendência reflete as crescentes preocupações dos investidores com as perspetivas económicas dos EUA e as suas implicações para a política do Fed.

que mede o dólar em relação a uma cesta de outras seis moedas do G10, caiu 0,1%, caminhando para a sua maior perda semanal desde o final de julho. Esta tendência reflete as crescentes preocupações dos investidores com as perspetivas económicas dos EUA e as suas implicações para a política do Fed. A estabilidade política em França melhorou depois de o primeiro-ministro Sebastien Lecornu ter sobrevivido a uma segunda moção de censura, reduzindo o risco político na região.

Um fator importante que influencia o mercado é a próxima reunião entre os presidentes dos EUA e da Rússia, agendada para as próximas semanas. Este evento está a atrair uma atenção significativa do mercado, porque um potencial acordo entre estas duas potências poderia afetar significativamente os desenvolvimentos geopolíticos, especialmente no contexto da guerra em curso na Ucrânia.

Os dados finais da inflação para setembro na zona do euro foram divulgados hoje. O IPC anual permaneceu estável em 2,2%, em linha com as previsões, enquanto a inflação subjacente excedeu ligeiramente as expectativas, ficando em 2,4% em relação ao ano anterior, contra os 2,3% previstos. Os números mensais também mostraram um aumento moderado nos preços. Esses resultados confirmam que o Banco Central Europeu provavelmente manterá sua política monetária atual inalterada pelo menos até o final do ano.

Esta publicação é significativa para a taxa de câmbio EUR/USD, uma vez que molda as expectativas do mercado em relação às futuras decisões do BCE e pode apoiar o euro num contexto de crescente incerteza nos mercados globais.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.