Noticias Cripto: Bitcoin e Ethereum voltam a subir📈

Principais conclusões Bitcoin ultrapassa a zona de resistência EMA200

Criptomoedas recuperam impulso com o otimismo em Wall Street

As recentes quedas em Wall Street e os receios renovados de uma guerra comercial com a China provocaram uma forte liquidação de Bitcoin. Desde 10 de agosto, a capitalização total do mercado de criptomoedas caiu mais de 600 mil milhões de mil milhões. Essa desalavancagem em grande escala pode funcionar como um “restart” para a estrutura interna do mercado. No entanto, a Bitcoin iniciou a nova semana com fortes ganhos, recuperando-se para quase US$ 111.000, aproveitando uma onda de otimismo global em ações e outros ativos de risco.

O Ethereum também está a recuperar as perdas, ultrapassando o nível de resistência chave de US$ 4.000.

Um perfil de volatilidade diferente e a ausência de compradores sistémicos — como os bancos centrais no mercado de ouro — significam que a Bitcoin teve um desempenho inferior ao do ouro até agora este ano. Se a Bitcoin fechasse outubro no seu nível atual, marcaria o seu outubro mais fraco em oito anos, sinalizando uma clara ruptura da época. Apesar de ter tido a sua pior semana desde março, o renovado impulso de compra do Bitcoin empurrou-a de volta para mais de US$ 110.000. Mercado de derivados e reajuste da alavancagem A relação put-to-call na bolsa de opções Deribit subiu para 1,33, sinalizando uma procura persistente por cobertura contra quedas e cautela geral do mercado. Após o recente pânico no mercado de criptomoedas , um número significativo de posições alavancadas em Bitcoin foi liquidado, levando a uma queda acentuada nos preços.

, um número significativo de foi liquidado, levando a uma queda acentuada nos preços. A BTC caiu ainda mais, deslizando abaixo da sua EMA de 200 dias pela primeira vez desde abril de 2025 .

pela primeira vez desde . Tanto na primavera como no verão , a Bitcoin caiu brevemente abaixo deste nível técnico, o que reforça a ideia de um « futuro em aberto » para a tendência.

, a Bitcoin caiu brevemente abaixo deste nível técnico, o que reforça a ideia de um « » para a tendência. No entanto, desta vez, a venda inicial foi notavelmente mais abrupta do que antes. Até que o mercado recupere a confiança na sustentabilidade da recuperação de Wall Street — e nas relações comerciais entre os EUA e a China —, a Bitcoin poderá ter dificuldades em recuperar a liderança entre os ativos de risco. Por outro lado, a Bitcoin recuperou rapidamente a EMA de 200 dias, sendo agora negociado cerca de 7% acima dos seus mínimos locais. Fonte: xStation5 Pesquisa XTB Fluxos de ETF e participações institucionais Nas últimas semanas, os influxos para os ETFs de Bitcoin e Ethereum abrandaram, mas isso parece ser apenas uma correção após os influxos massivos anteriores. Em ambos os casos, o saldo líquido da atividade dos ETFs permanece positivo, continuando a apoiar os fundamentos de preço subjacentes. O iShares Bitcoin Trust (IBIT) da BlackRock detém atualmente mais de 800.000 BTC, representando cerca de 4% do fornecimento total eventual de Bitcoin (dados de quinta-feira, 16 de outubro). Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Liquidez, oferta monetária e perspetivas macroeconómicas Todas as indicações sugerem que a oferta monetária M2 global continuará a aumentar. Em teoria, um aumento no M2 significa mais liquidez, o que poderia impulsionar a procura por Bitcoin. No entanto, o impacto depende de para onde essa liquidez adicional flui. Se o dinheiro novo permanecer bloqueado em déficits fiscais ou títulos do governo, em vez de chegar à economia real, a expansão do M2 por si só pode não ser um catalisador suficiente para ativos de risco — incluindo o Bitcoin. Enquanto isso, o Índice de Liquidez do Bitcoin da Swissblock, que acompanha a atividade na cadeia, os fluxos de câmbio e a procura à vista, subiu novamente, apontando para um ambiente favorável ao crescimento dos preços. Fonte: XTB Research, Macrobond Fonte: Swissblock Technologies

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.