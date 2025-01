Gráfico do dia - EURUSD (20.01.2025)

O par EURUSD ganha 0,45% hoje, atingindo 1,03230, apoiado tanto por um euro forte quanto por um dólar enfraquecido.

Hoje, às 18:00, terá lugar a tomada de posse de Donald Trump como o 47º Presidente dos Estados Unidos. No início do dia, antes da tomada de posse, o dólar é uma das moedas mais fracas entre as moedas do G10. O índice do dólar está a cair 0,30% para 108,8000, enquanto o EURUSD está a ser negociado 0,45% mais alto, impulsionado pela força do euro no lado oposto.

A queda do dólar pode ser causada por especulações sobre um possível atraso nas tarifas por Trump. No entanto, se Trump anunciar as tarifas nos primeiros dias da sua presidência, o dólar poderá recuperar rapidamente as suas perdas e continuar a valorizar-se. A especulação sobre um atraso nas tarifas também é alimentada pelo facto de a recente atenção de Donald Trump se ter centrado no mercado das criptomoedas. Após os eventos do fim de semana, Trump anunciou novas decisões a serem tomadas no início desta semana.

O EURUSD está a saltar de um nível de suporte chave abaixo de 1,0200 e continua a subir. De uma perspetiva técnica, a faixa mais crítica do movimento atual pode ser os próximos níveis de resistência abaixo de 1,03500 e 1,04900. No entanto, o fator mais importante serão as decisões iniciais de Donald Trump esta semana.

Fonte: xStation 5