Gráfico do dia: EURUSD (26.09.2025)

O euro é hoje a moeda mais forte do G10, recuperando cerca de 0,15% em relação ao dólar, após dois dias da correção mais profunda em dois meses. No entanto, o EURUSD ainda é negociado abaixo do nível psicológico de 1,1700, e a recente tendência ascendente pode ser desafiada pelos últimos dados do PIB dos EUA e pela nova onda de tarifas de Donald Trump. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app O EURUSD perdeu 1,3% nas últimas duas sessões, o declínio mais acentuado desde o sell-off no final de julho, em reação ao acordo comercial entre a UE e os E.U.. O par mergulhou abaixo da média móvel exponencial de 30 dias, mas manteve-se acima do suporte nos 1,162. A escala da recuperação de hoje, no entanto, dependerá em grande parte do relatório PCE. Fonte: xStation5 O que está a influenciar o EURUSD? O PIB anualizado dos EUA no segundo trimestre foi revisto em alta de 3,3% para 3,8%, a leitura mais forte desde o terceiro trimestre de 2023. Um dos principais impulsionadores foi um aumento impulsionado por tarifas nas exportações líquidas, mas o consumo privado - o principal motor da economia dos EUA - também se fortaleceu (revisado de 1,6% para 2,5%), apesar das preocupações com a inflação e o mercado de trabalho, bem como dados fracos de pesquisas.

Um dos principais impulsionadores foi um aumento impulsionado por tarifas nas exportações líquidas, mas o consumo privado - o principal motor da economia dos EUA - também se fortaleceu (revisado de 1,6% para 2,5%), apesar das preocupações com a inflação e o mercado de trabalho, bem como dados fracos de pesquisas. A demonstração de força do consumidor americano atenua as expectativas de novos cortes nas taxas da Reserva Federal, especialmente em combinação com os últimos dados do mercado de trabalho, apoiando assim o dólar.

De um modo geral, os dados apoiam a cautela do lado da Reserva Federal, mas a tensão e a incerteza irão aumentar antes do relatório de hoje sobre o PCE e do NFP da próxima semana. Espera-se que o índice de base do PCE se mantenha em 2,9%, e uma impressão em linha deverá ajudar o euro a recuperar o fôlego após as perdas recentes.

Por outro lado, a incerteza quanto à política da Fed poderá amplificar a reação do mercado no caso de uma inflação superior à prevista, especialmente tendo em conta os recentes comentários hawkish de Jerome Powell sobre a inexistência de uma trajetória para a taxa sem risco. Donald Trump anunciou uma nova série de direitos aduaneiros a partir de 1 de outubro: 100% sobre produtos farmacêuticos de marca, 50% sobre armários de cozinha e casa de banho, 30% sobre mobiliário estofado e 25% sobre camiões. No entanto, faltam pormenores sobre possíveis isenções, o que é importante no contexto dos acordos com a UE e o Japão, que não prevêem tarifas adicionais para além das negociadas. A tarifa farmacêutica não se aplicará às empresas que começaram a construir linhas de produção nos EUA (por exemplo, a AstraZeneca, que anunciou uma nova fábrica na Virgínia).

