Gráfico do dia - EURUSD (29.09.2025)

O EURUSD começou a sessão de hoje a recuar, na sequência da divulgação de dados fracos das vendas a retalho alemãs e de uma inflação mais baixa do produtor (ou melhor, deflação). As vendas a retalho alemãs caíram 1,5% em relação ao mês anterior e subiram apenas 2,0% em relação ao ano anterior, um abrandamento significativo em relação ao crescimento de quase 5% observado em junho. Estes dados fracos minam a narrativa de um consumidor europeu robusto. Além disso, foram divulgados dados de França e Espanha. A inflação francesa continua extremamente baixa, com 0,9% em termos anuais, embora tenha registado um aumento mensal de 0,4%. Em Espanha, a inflação do IPC continua elevada, com 2,7% em termos anuais, mas não conseguiu subir para 2,8%, como previsto. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app No entanto, assistimos a uma surpresa significativa por parte de alguns estados alemães, onde os dados chegaram muito acima das expectativas, sugerindo uma recuperação considerável da inflação do IPC em agosto. Estes valores serão divulgados ao início da tarde. Por exemplo, a inflação em Brandeburgo subiu para 2,5% numa base anual, contra uma leitura anterior de 2,2%. Quase todos os Estados registaram uma inflação superior aos níveis anteriores, embora praticamente não se tenham registado alterações mês a mês após a última forte recuperação. As expectativas para a inflação alemã apontam para uma recuperação de 2,0% para 2,1% em termos anuais, com uma leitura mensal de 0,0%. No entanto, há espaço para uma surpresa positiva, que deverá reforçar a posição do BCE de manter as taxas de juro nas suas próximas reuniões. As expectativas indicam uma probabilidade quase nula de uma alteração das taxas na reunião de setembro. Para dezembro, o mercado está a prever uma probabilidade ligeiramente inferior a 40%. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB O EURUSD recuperou quase todas as perdas registadas de manhã, graças aos dados mais elevados dos estados alemães. Vale a pena notar que o par reagiu ao nível 1.1600 quatro vezes nas últimas semanas. No entanto, hoje, às 13:30 BST, serão publicados os dados da inflação PCE dos EUA, que podem definir um novo tom para o par. Se a inflação se revelar mais elevada do que o esperado, poderá moderar as fortes expectativas do mercado (85%) para um corte da taxa da Reserva Federal em setembro. Por outro lado, se se verificar que as tarifas não têm tanto impacto nos preços ao consumidor como alguns membros da Reserva Federal sugeriram, a confiança numa mudança em setembro poderá aumentar. Isso pode incentivar o par a testar novamente o nível 1,17, que marca o limite superior do canal de tendência descendente.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.