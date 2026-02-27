O par EUR/USD está atualmente a ser negociado em torno de 1,1793. O mercado apresenta volatilidade moderada, reagindo aos últimos dados macroeconómicos da Europa e à próxima divulgação do PPI dos EUA. O par permanece em consolidação, uma vez que os impulsos dos dados de inflação e os sinais da política monetária são muito limitados para desencadear uma ruptura decisiva. Os investidores permanecem cautelosos, monitorizando tanto o sentimento de aversão ao risco como as expectativas em relação a novas decisões do BCE e da Fed. EURUSD (D1) Fonte: xStation5 O que está a influenciar o EUR/USD hoje? Dados sobre inflação e PIB na Europa Hoje, foram divulgados os dados preliminares sobre a inflação ao consumidor na França e na Espanha. Na França, o IPC aumentou 0,7% em relação ao mês anterior e 1,0% em relação ao ano anterior em fevereiro, enquanto o IHPC subiu 0,8% em relação ao mês anterior e 1,1% em relação ao ano anterior, acima das previsões, sugerindo uma ligeira aceleração nas pressões sobre os preços. Em Espanha, o IPC subiu 2,3% em relação ao ano anterior e o IHPC 2,5% em relação ao ano anterior, também superando as expectativas. Entretanto, o PIB da França para o quarto trimestre ficou em 0,2% em relação ao trimestre anterior, com os gastos do consumidor a aumentarem 0,5% em relação ao mês anterior, confirmando um crescimento económico estável, embora moderado. Na Alemanha, o mercado aguarda os dados oficiais do IHPC e do IPC às 14:00 CET. Dados anteriores de estados individuais sugerem uma ligeira desaceleração nas pressões sobre os preços, com a inflação anual a permanecer em torno de 2,1% a/a, mantendo o euro numa zona de apoio moderado antes de possíveis reações do BCE. Índice de Preços ao Produtor (IPP) e a situação nos EUA O Índice de Preços ao Produtor (IPP) dos EUA será divulgado às 14:30 CET. As previsões apontam para uma desaceleração na taxa de crescimento para +0,3% m/m, em comparação com os +0,5% anteriores, com um crescimento anual esperado em torno de +2,6% a/a. Se os dados corresponderem ou ficarem abaixo das expectativas, o dólar poderá enfraquecer, apoiando o EUR/USD; dados acima do esperado poderão ter o efeito oposto. Sentimento de aversão ao risco e reações do mercado Apesar da subida moderada do euro face ao dólar, os mercados permanecem cautelosos antes da divulgação de dados importantes da Alemanha e dos EUA. O EUR/USD continua a ser negociado em consolidação em torno de 1,1793, com flutuações de curto prazo limitadas. Expectativas para a FED e o BCE Os mercados contam com a relativa independência do novo presidente da Fed, esperando que as taxas não sejam reduzidas abruptamente. Isso dá algum suporte ao dólar, mas limita movimentos repentinos do mercado, incluindo uma forte valorização do USD em relação ao euro. Enquanto isso, dados estáveis de inflação e PIB na Europa sugerem que o BCE continuará a manter uma abordagem cautelosa em relação aos ajustes das taxas de juro.

