A sessão no mercado norte-americano encerrou com uma forte onda de vendas. A onda de vendas espalhou-se por quase todo o mercado de ações dos EUA , encerrando o dia com perdas significativas. O S&P 500 finalmente caiu 0,5%, o Nasdaq recuou 1,2%, enquanto o Dow Jones foi o único a permanecer relativamente calmo e encerrou o dia com um aumento simbólico.



O setor de tecnologia permaneceu sob pressão significativa, com a Nvidia sofrendo particularmente . O motivo da correção foi o receio do mercado de um estouro da bolha da inteligência artificial.



Como lembrete, há dois dias a Nvidia publicou um relatório no qual se gabava de receitas e lucros recordes, em parte como resultado de enormes gastos com investimentos por parte das empresas BigTech. Os mercados temem que o nível atual de receitas possa ser difícil de manter, assim como os altos gastos com investimentos.



Embora haja sinais de algum progresso nas negociações no Médio Oriente, ainda não há avanços concretos que possam alterar significativamente a situação geopolítica e do mercado . Os mercados permanecem cautelosos, esperando declarações firmes e decisões reais, não apenas sinais diplomáticos de «diálogo construtivo».



A inflação em Tóquio desacelerou para 1,8% a/a em fevereiro, ficando abaixo da meta de 2% do Banco do Japão pela primeira vez em 16 meses, embora os indicadores principais (excluindo alimentos frescos e energia) continuem a apontar para uma pressão persistente sobre os preços.



Japão: As vendas a retalho superaram as previsões em janeiro, sinalizando resiliência no consumo, enquanto a produção industrial ficou aquém das expectativas, apontando para um quadro misto da atividade económica no início do ano.



O Banco Popular da China (PBOC) fixou hoje a taxa de referência USD/CNY em 6,9228, contra uma estimativa de 6,8428. Além disso, o BoC aumentou a sua reserva de risco cambial para arrefecer o yuan.



Os índices asiáticos estão ligeiramente em baixa hoje, principalmente devido a uma correção no setor de tecnologia em Wall Street, mas fevereiro ainda está a terminar fortemente em território positivo, especialmente na Coreia e no Japão. Outros mercados da região apresentaram resultados mistos, com o ASX 200 da Austrália a permanecer estável, os índices chineses a perderem terreno e o Hang Seng de Hong Kong a subir ligeiramente.



Notícias corporativas de Wall Street: A Block anunciou a redução de mais de 4.000 postos de trabalho (40% da sua força de trabalho atual), transformando-se em equipas menores apoiadas por IA para aumentar a eficiência operacional. Os investidores responderam positivamente tanto à reestruturação quanto aos resultados financeiros, o que se traduziu num aumento de aproximadamente 25% no preço das ações após o encerramento das negociações.



No mercado de metais preciosos , o ouro está a subir ligeiramente e a testar o nível de $5.200, enquanto a prata subiu mais de 2% e está novamente a rondar os $90.



, o ouro está a subir ligeiramente e a testar o nível de $5.200, enquanto a prata subiu mais de 2% e está novamente a rondar os $90. O sentimento no mercado de criptomoedas é ligeiramente positivo. O Bitcoin subiu mais de 0,2% e está a testar o nível de $67.800, enquanto o Ethereum também está a ganhar cerca de 0,2%, atingindo $2.040.

