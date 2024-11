Gráfico do dia: GBPUSD (07.11.2024)

O tema principal da sessão forex de hoje são as decisões da Fed e do BoE. Ambos os bancos e os seus principais funcionários irão decidir sobre as taxas de juro hoje, prevendo-se que ambos reduzam as taxas em 25 pontos base. Qual é a probabilidade de tais decisões? Nesta altura, o mercado monetário estima esses resultados em cerca de 99,8% para a Fed e 96% para o BoE.

No entanto, os banqueiros têm de avaliar a mudança significativa do panorama económico desde a sua última decisão em setembro. Desde então, os planos orçamentais do novo governo do Reino Unido e a vitória de Donald Trump nas eleições dos EUA ajudaram a aumentar os rendimentos a 10 anos em cerca de 65 pontos base. Assim, parece que, no caso do BoE, a decisão de cortar as taxas não será unânime e dará espaço para comentários relativamente hawkish no anúncio. No entanto, isto não altera o facto de a inflação e o crescimento dos salários terem continuado a abrandar desde a última reunião do BoE, o que dá espaço para cortes.

Para a Fed, a situação complica-se com as eleições. Os investidores querem saber de que forma as políticas fiscais e tarifárias propostas pelo Presidente eleito Donald Trump afectarão as perspectivas do FOMC em matéria de taxas de juro. Se os republicanos assumirem o controlo da Casa Branca e, possivelmente, de ambas as câmaras do Congresso, acreditamos que vários banqueiroa Reserva Federal irão apelar à contenção, pressionando para um ritmo mais gradual de cortes nas taxas de juro.

O par GBPUSD negou a tendência geral de alta que tem vindo a ser criada desde abril deste ano, criando assim um terreno incerto para as decisões de hoje da FED e do BoE. Por enquanto, parece que o ponto de suporte importante continua a ser a área da EMA de 50 dias (curva azul) na região de 1.304, onde temos visto um duplo reteste. O suporte local, enquanto isso, continua sendo a EMA de 200 dias (curva dourada no gráfico).

