Gráfico do dia - GBPUSD (17.01.2025)

A libra esterlina volta a estar pressionada, uma vez que os dados decepcionantes das vendas a retalho do Reino Unido reforçam as preocupações sobre a estagnação económica, levando a um aumento da especulação para cortes anteriores das taxas do Banco de Inglaterra, em meio a sinais de fraqueza económica persistente. A libra caiu para $1,2166, registando uma queda de 0,6% durante esta sessão, com os participantes do mercado digerindo as implicações dos últimos dados económicos.

Principais Estatísticas do Mercado

A libra britânica tem registado um aumento na volatilidade. As expectativas do mercado solidificaram-se em torno de três potenciais cortes de 25 pontos base nas taxas do Banco de Inglaterra este ano, enquanto as vendas a retalho do Reino Unido registaram um declínio significativo em dezembro. As taxas de juro (yields) das obrigações douradas a dois anos também desceram, sendo agora negociadas abaixo dos seus níveis de abertura para 2025, reflectindo as crescentes preocupações económicas.

Impacto das vendas a retalho

Os dados relativos às vendas a retalho de dezembro revelaram uma imagem preocupante dos gastos dos consumidores do Reino Unido, com uma fraqueza particular observada no sector alimentar, onde as vendas caíram para os níveis mais baixos desde 2013. O ambiente de retalho em geral dá sinais de tensão, com os volumes globais de retalho a diminuírem 0,8% no quarto trimestre. Esta fraqueza inesperada durante o período de férias, tradicionalmente forte, alarmou particularmente os participantes no mercado, uma vez que sugere uma fragilidade subjacente na confiança dos consumidores, apesar do recente abrandamento das pressões inflacionistas.

Perspectivas de Política do BOE

As expectativas de política monetária do Banco de Inglaterra sofreram uma mudança substancial após a divulgação de dados fracos sobre o retalho. Os participantes no mercado estão agora a prever ativamente três cortes de um quarto de ponto nas taxas para 2025, com o total das expectativas de cortes nas taxas para o ano a atingir 66,7 pontos base. As preocupações crescentes com a estagnação económica conduziram a uma aceleração das expectativas de cortes nas taxas, com muitos observadores do mercado a anteciparem agora que o banco central poderá ter de iniciar o seu ciclo de flexibilização mais cedo do que se pensava anteriormente.

Fonte: Bloomberg

Posicionamento do mercado e fatores de risco

Uma análise recente do Morgan Stanley sugere uma potencial fraqueza do dólar americano, embora a libra esterlina enfrente desafios internos significativos que poderão limitar quaisquer ganhos resultantes da fraqueza generalizada do dólar. Os investidores institucionais aumentaram as suas posições curtas em libras esterlinas, enquanto os dados de inquéritos indicam expectativas generalizadas de que o par GBP/USD caia para o intervalo de 1,15-1,20 dólares até junho de 2025. O mercado de opções tem registado uma procura crescente de proteção contra a descida, reflectindo uma maior preocupação com as perspectivas da libra esterlina. A estabilidade do mercado de gilt do Reino Unido continua a ser um fator crucial que pode influenciar o desempenho da libra esterlina nos próximos meses.

GBPUSD (Intervalo D1)

O GBPUSD está a aproximar-se dos níveis registados em finais de outubro, onde na altura os compradores acabaram por conseguir recuperar o controlo da tendência. Neste momento, se os vendedores conseguirem quebrar abaixo da zona de suporte entre 1,2139 e 1,2108, o movimento de baixa poderá prolongar-se ainda mais. Por outro lado, no caso dos compradores conseguirem recuperar o controlo do preço, como aconteceu em Outubro, então o movimento de alta poderá prolongar-se em direção à zona dos 1,235.

Fonte: xStation