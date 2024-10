Gráfico do dia - Gold (30.09.2024)

O mercado do ouro registou hoje uma volatilidade significativa, com os preços a oscilarem perto de máximos históricos, apesar de um ligeiro recuo de 0,7%. Isto ocorre em meio a um cenário complexo de desenvolvimentos económicos globais, tensões geopolíticas e mudanças nas expectativas da política monetária. O metal precioso está sendo negociado atualmente em torno de US $ 2.630 por onça, um pouco abaixo do seu recente recorde histórico de US $ 2.685. A resiliência do ouro vem apesar das medidas adicionais de estímulo chinesas anunciadas no fim de semana. O Banco Popular da China pediu aos bancos que baixassem as taxas de hipoteca para empréstimos à habitação existentes até ao final de outubro, provavelmente em 50 pontos base, em média. Esta medida, destinada a apoiar o sector imobiliário do país e a economia em geral, teve um impacto misto sobre os preços do ouro. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app O desempenho do dólar americano tem sido um fator chave que influencia o ouro. O índice do dólar (DXY) está atualmente a agarrar-se a ganhos de recuperação, apoiado pelos dados da inflação americana PCE de sexta-feira, mais frios do que o esperado. O núcleo do Índice de Preços das Despesas de Consumo Pessoal (PCE), o indicador de inflação preferido da Reserva Federal, aumentou 2,7% em termos anuais, aproximando-se da meta de 2% do banco central. Estes dados sobre a inflação alimentaram as expectativas do mercado quanto a cortes significativos nas taxas por parte da Reserva Federal. Atualmente, os investidores estão a prever uma probabilidade de 42% de uma redução de 50 pontos base das taxas em novembro, contra 54% na sexta-feira. Estas expectativas de uma política monetária mais flexível têm sido um dos principais impulsionadores da recente recuperação do ouro. A queda nas expectativas de cortes jumbo pode ser uma razão para a ação dos preços de hoje. A acrescentar ao complexo quadro do mercado está a escalada das tensões geopolíticas no Médio Oriente. Durante o fim de semana, Israel continuou a atacar o Líbano e afirmou ter matado outra figura de topo do Hezbollah. O Irão, que apoia o poderoso grupo militante, prometeu retaliar, afirmando que a morte “não ficará sem resposta”. Estes desenvolvimentos aumentaram as incertezas globais, potencialmente apoiando o papel do ouro como um ativo de refúgio. Para os traders e investidores, os principais factores a observar nos próximos dias incluem: O discurso do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, ainda hoje, que poderá oferecer informações sobre as perspectivas políticas do banco central.

Os dados de emprego dos E.U.A. desta semana, incluindo os números da ADP e o relatório crucial do Nonfarm Payrolls.

Quaisquer novos desenvolvimentos no conflito do Médio Oriente.

O impacto das medidas de estímulo da China no sentimento económico global.

Os preços do ouro são susceptíveis de permanecer sensíveis a estes desenvolvimentos, bem como a quaisquer mudanças nas expectativas da política da Reserva Federal dos EUA. A recente recuperação do metal empurrou-o para o território de sobre-compra nos gráficos técnicos, sugerindo o potencial para uma correção de curto prazo. No entanto, a tendência geral permanece em alta, apoiada por incertezas geopolíticas e expectativas de uma política monetária mais frouxa.

Ouro (intervalo D1) O ouro está atualmente a ser negociado 0,7% em baixa hoje. A principal razão pode ser a força do dólar americano. O primeiro suporte para o ouro é o nível de retração Fibonacci de 23,6%, atualmente em $2590, portanto, 40 dólares abaixo do preço de mercado atual. Também está perto da SMA de 15 dias, o que pode ajudar a ação do preço. RSI continua a sua divergência de alta e está atualmente um pouco abaixo dos níveis de sobre-venda. Qualquer movimento acima de 70 poderia mais uma vez levar a ganhos no preço do ouro. MACD está se retraindo, no entanto, também permanece em alta. A partir de uma perspetiva técnica, o nível-chave será o suporte anteriormente mencionado de $2590. Mais desvantagens poderão iniciar a inversão da tendência.





