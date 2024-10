Gráfico do dia - HK.cash (02.10.2024)

O índice Hang Seng registou hoje uma subida dramática, saltando 8% para atingir um máximo de 22.450 em 22 meses. Este é o sexto dia consecutivo de ganhos, impulsionado pelas recentes medidas de estímulo da China e pelo otimismo quanto a um maior apoio económico. O ganho de 1.268 pontos do índice é o maior salto num único dia desde novembro de 2022, com o benchmark agora a subir 23% nos últimos seis dias de negociação. A resiliência do Hang Seng ocorre apesar dos dados económicos mistos e das preocupações contínuas com o setor imobiliário da China. Esta recuperação tem sido impulsionada principalmente pela última ronda de medidas de estímulo de Pequim, que representam o pacote de apoio económico mais significativo desde os primeiros dias da pandemia de COVID-19. O Banco Popular da China (PBOC) adoptou medidas agressivas para impulsionar a economia e estabilizar os mercados financeiros. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Os principais componentes do pacote de estímulo incluem: Redução das taxas de juro: O PBOC reduziu a sua principal taxa de juro diretora de 1,7% para 1,5%. Redução do rácio de reservas obrigatórias (RRR): Um corte de 0,5% na RRR, injectando efetivamente 1 bilião de RMB ($142 mil milhões) no sistema bancário. Apoio ao mercado de ações: Um fundo sem precedentes de 800 mil milhões de RMB para os mercados de capitais, incluindo fundos para emprestar a empresas para recompra de ações e a instituições financeiras não bancárias para comprar ações chinesas. Medidas relativas ao mercado imobiliário: As taxas hipotecárias para os empréstimos à habitação existentes foram reduzidas em cerca de 0,5 pontos percentuais e o requisito de entrada mínima a nível nacional para as segundas habitações foi reduzido de 25% para 15%. Estímulo fiscal: O Politburo da China anunciou planos para aumentar a despesa fiscal, embora ainda não tenham sido divulgados pormenores. A resiliência do Hang Seng surge apesar dos dados económicos contraditórios e das preocupações constantes com o sector imobiliário da China. Esta recuperação foi impulsionada principalmente pela última ronda de medidas de estímulo de Pequim, incluindo cortes nas taxas de juro, redução das reservas obrigatórias dos bancos e regras menos rígidas para os compradores de casas nas principais cidades. De acordo com os dados da Bloomberg, o valor de mercado das ações de Hong Kong foi recuperado em mais de 770 mil milhões de dólares. As ações tecnológicas têm liderado o movimento, com a Meituan a subir 14%, a JD.com a saltar 12% e a Baidu a subir 11%. Os promotores imobiliários também registaram ganhos significativos, com a Longfor a subir 26% e a China Resources Land a subir 10,1%. O sector dos veículos eléctricos também teve um bom desempenho, com a Li Auto a avançar 11,9% e a BYD a subir 7,1%.

O robusto volume de negócios de meio dia, no valor de 235,4 mil milhões de dólares de Hong Kong, indica uma forte participação dos investidores, com muitos comerciantes a apressarem-se a comprar ações, com receio de perderem a oportunidade de participar na subida. Este sentimento de “FOMO” tem sido um dos principais motores da recente recuperação, embora alguns analistas alertem para o facto de a atual euforia poder não ser sustentável a longo prazo.

A acrescentar ao complexo quadro do mercado está a divergência entre Hong Kong e outros mercados asiáticos. Enquanto as ações de Hong Kong subiram, outros mercados asiáticos negociaram em baixa, devido ao aumento das tensões no Médio Oriente. O índice Nikkei 225 do Japão perdeu 1,5% e o índice Kospi da Coreia do Sul enfraqueceu 0,4%, realçando a natureza única da recuperação de Hong Kong. Para os traders e investidores, os principais factores a observar nos próximos dias incluem: A eficácia das medidas de estímulo da China para impulsionar o crescimento económico real.

Apoio político adicional, particularmente medidas fiscais para estimular o consumo.

A evolução do sector imobiliário, que continua a ser uma preocupação fundamental para a economia chinesa.

Factores globais, incluindo as tensões geopolíticas e as ações dos principais bancos centrais.

Os dados económicos divulgados esta semana pela China, incluindo o PMI dos serviços e os valores do comércio. É provável que os preços do Índice Hang Seng permaneçam sensíveis a estes desenvolvimentos, bem como a quaisquer mudanças nas expectativas políticas chinesas. O movimento recente do índice empurrou-o para o território do mercado em alta, definido como um aumento de 20% em relação aos mínimos recentes. No entanto, a tendência geral permanece incerta, apoiada por medidas políticas, mas desafiada por fraquezas económicas subjacentes. Embora haja potencial para novos ganhos, os analistas sugerem que o mercado pode experimentar uma maior volatilidade nas próximas semanas, à medida que os investidores digerem o impacto das recentes mudanças políticas e aguardam dados económicos adicionais. A sustentabilidade desta corrida de alta dependerá em grande medida da capacidade das medidas de estímulo se traduzirem em melhorias tangíveis nos fundamentos económicos da China. Índice Hang Seng (intervalo D1) O HK.cash está a aproximar-se do nível de retração de Fibonacci de 50%, que anteriormente atuou como uma forte resistência e levou a inversões de tendência significativas. O RSI está a aproximar-se de uma linha de tendência de alta que começou em agosto de 2023, enquanto o MACD caiu para níveis vistos pela última vez em meados de 2015. Ambos os osciladores estão a sinalizar condições de sobre-venda. O nível chave para os touros é 22.845; uma falha em quebrar essa resistência pode dar aos ursos o impulso para atingir a retração de Fibonacci de 61,8% em 20.891. Para um movimento adicional, a monitorização dos fluxos de fundos de cobertura será crucial para avaliar o posicionamento do mercado. Fonte: xStation

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.