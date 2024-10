Gráfico do dia - HK.cash (08.10.2024)

O mercado acionista de Hong Kong sofreu hoje uma inversão dramática, com o índice Hang Seng a cair 10%, registando o seu pior desempenho num só dia desde a crise financeira de 2008.

A queda acentuada das ações de Hong Kong contrasta fortemente com o desempenho dos mercados da China continental. Enquanto o Hang Seng caiu, o Shanghai Composite subiu 3,1% e o CSI 300 subiu 4%. Esta divergência sublinha a complexa dinâmica entre os dois mercados e as suas diferentes bases de investidores.

O principal catalisador da venda parece ser o desapontamento com a falta de novas medidas de estímulo específicas por parte das autoridades chinesas. Uma conferência de imprensa realizada pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC) não conseguiu dar o apoio económico adicional que os investidores esperavam. Esta desilusão ocorreu depois de a China ter anunciado as suas medidas de estímulo mais agressivas desde a pandemia, antes da pausa da Golden Week, incluindo empréstimos baratos para a recompra de acções e um programa de swap para permitir que os investidores institucionais acedam a dinheiro para comprar ações.

Os analistas sugerem que a realização de lucros também desempenhou um papel importante na descida de hoje, uma vez que os investidores tentaram obter ganhos após a forte subida recente. O sector imobiliário foi particularmente atingido, com os promotores imobiliários do continente cotados em Hong Kong a caírem 11% - potencialmente uma das maiores quedas percentuais do sector em anos. Este facto realça as actuais preocupações sobre o mercado imobiliário chinês e o seu impacto na economia em geral. Além disso, a volatilidade está a atingir os níveis mais elevados.

Apesar do sell-off, o volume de transações das ações chinesas atingiu um recorde de 2,6 biliões de yuan (368 mil milhões de dólares), o que indica uma atividade significativa por parte dos investidores. O elevado volume de transações também sugere que, enquanto alguns investidores estavam a vender, outros viram a queda como uma oportunidade de compra.

Na China continental, alguns sectores mostraram força apesar da turbulência geral do mercado. Os fabricantes de hardware tecnológico, os corretores, as empresas de cuidados de saúde e os construtores registaram ganhos significativos. O subíndice de semicondutores do CSI subiu 16,4%, e um subíndice de corretores subiu 10,6%. Os índices temáticos, da biotecnologia à defesa e aos veículos eléctricos, subiram mais de 10%.

No meio da volatilidade do mercado, os reguladores chineses instaram as instituições financeiras a reforçar os controlos sobre a alavancagem e a impedir que os empréstimos bancários entrem ilegalmente no mercado bolsista. Esta atitude cautelosa sugere que as autoridades estão atentas à especulação excessiva e estão a tentar manter a estabilidade do sistema financeiro.

HK.cash (intervalo D1)

O Índice Hang Seng ultrapassou os níveis de Fibonacci nos 50%, acabando por corrigir mais tarde junto dos níveis 61,8%. Ao longo dos últimos dois anos, a marca definida pelos 22.845 pts serviu como importante zona de resistência.

Neste momento, o RSI ainda está em uma tendência de alta, mas esta pode ser quebrada em breve, enquanto o MACD continua a apoiar o sentimento de alta.



