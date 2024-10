Gráfico do dia - JAP225 (06.09.2024)

Composto maioritariamente por empresas tecnológicas e suscetível à valorização do iene, o índice de referência Nikkei (JAP225) caiu hoje mais de 1%, com os contratos a recuarem já mais de 2% antes da publicação da variação do emprego não agrícola nos EUA, prevista para as 13h30 BST. O enfraquecimento do dólar e o fortalecimento do iene, ao mesmo tempo, estão a pressionar os ganhos dos exportadores japoneses, levando a uma reavaliação de muitas ações cotadas, enquanto uma venda no setor de semicondutores dos EUA, liderada hoje por uma venda de quase 10% na Broadcom (AVGO.US), está a pressionar os fornecedores japoneses, como a Advantest. O par USDJPY está a perder quase 0,6% hoje, e os rendimentos das obrigações dos EUA caíram para mínimos históricos desde o outono de 2023.

Os dados do mercado de trabalho dos EUA publicados ontem, em sua maior parte (exceto para pedidos de benefícios), indicaram que as vagas estão diminuindo (JOLTS), enquanto a mudança no emprego entre as empresas privadas caiu significativamente (leitura mais baixa desde o início de 2021), e os serviços, embora ainda relativamente forte, também viu uma desaceleração no subíndice de emprego, enquanto o relatório Challenger indicou 75,000 demissões na economia dos EUA, em agosto; quebrando um recorde do primeiro trimestre de 2023 cheio de recessão.

Consequentemente, as expectativas do mercado relativamente a uma variação muito mais elevada do emprego não agrícola (previsão de 165 mil contra 114 mil anteriormente) e a uma descida da taxa de desemprego para 4,2%, contra 4,3% em julho, poderão revelar-se exageradas. Se, por outro lado, os dados forem melhores do que o previsto, poderemos assistir a uma melhoria do sentimento nos mercados bolsistas, a um fortalecimento do dólar e a uma recuperação do USDJPY - e, por extensão, dos contratos JAP225 também. Até ao momento, vemos que, receosos de uma mudança na dinâmica do mercado, os investidores regressaram com relutância ao carry trade e liquidaram posições de alta no iene e nos índices de referência japoneses.

JAP225 (intervalo M15)

A recuperação depois do preço ter atingido mínimos de agosto enfraqueceu recentemente e, se o NFP dos EUA for mais fraco do que o previsto, o iene em relação ao dólar poderá voltar a valorizar. Neste cenário. a bolsa japonesa poderá também estar exposta a períodos de maior volatilidade durante a tarde.

Fonte: xStation5