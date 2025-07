Gráfico do dia: JP225 (23.07.2025)

O contrato futuro sobre o índice Nikkei 225 do Japão está a apresentar uma tendência de alta após três semanas de estagnação, em resposta ao anúncio durante a madrugada de um acordo comercial entre o Japão e os EUA (JP225: +3,7%). O otimismo está a espalhar-se por outros mercados asiáticos, embora a incerteza comercial esteja a diminuir, destacando mais uma vez os desafios políticos e monetários do Japão. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app No final de junho, com a deterioração das relações comerciais entre os EUA e o Japão, o Nikkei 225 caiu quase 3% em relação à sua alta local em torno de 40.800 e ficou oscilando entre 39.320 e 40.130. O contrato está agora sendo negociado na maior alta em um ano. Fonte: xStation5 Despertar em Tóquio A consolidação observada no mercado acionista japonês nas últimas semanas resultou da “incerteza em todos os lados”. Por um lado, Donald Trump escalou repentinamente a retórica tarifária em relação ao Japão (aumentando as tarifas de 24% para 25%) — uma economia que já estava à beira da estagflação, mesmo sem tarifas. Por outro lado, as próximas eleições parlamentares pesaram no sentimento e, como se temia, enfraqueceram o partido no poder, resultando num governo minoritário e instabilidade interna. A remoção da incerteza comercial foi suficiente para despertar os otimistas em Tóquio. No Truth Social, Donald Trump anunciou que a tarifa sobre os produtos japoneses será de 15%, incluindo automóveis, que eram os mais vulneráveis à queda nas vendas devido às tarifas. Atualmente, apenas 12 ações em todo o Nikkei 225 estão no vermelho, e a recuperação é liderada pelas montadoras japonesas (Mazda: +17,7%, Toyota: +14,3%, Honda: +11,1%). O otimismo também se espalhou para Seul (Kia: +8,5%, Hyundai: +7,5%). Incerteza interna ganha peso No entanto, a euforia é acompanhada por incerteza. Após as eleições de domingo, o partido do primeiro-ministro Shigeru Ishiba perdeu a maioria na câmara alta, garantindo apenas 47 dos 50 assentos necessários. Apesar das declarações anteriores, Ishiba anunciou hoje a sua renúncia. A instabilidade política resultante já contribuiu para uma desvalorização do iene, interrompendo o seu recente fortalecimento temporário. Um iene mais fraco aumenta o custo dos produtos importados e, quando combinado com a pressão política para apoiar os gastos do consumidor — especialmente em meio a preços elevados dos alimentos —, isso coloca o Banco do Japão (BOJ) em uma posição difícil. Os responsáveis políticos do BOJ anunciaram hoje que irão retomar os aumentos das taxas de juro, pondo fim à pausa durante o período de incerteza comercial. No entanto, a taxa de política real permanece abaixo de zero e o BOJ estima que, para atingir uma taxa neutra, seria necessário um aumento adicional de 100 pontos base (a taxa atual é de 0,5%). A recuperação dos títulos japoneses abrandou ligeiramente a tendência ascendente do USDJPY. Fonte: XTB Research

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.