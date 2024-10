Gráfico do dia: JP225 (25.10.2024)

As eleições japonesas estão à porta, o que poderá aumentar a volatilidade do iene e das ações japonesas, uma vez que o Partido Liberal Democrático (LDP), no poder, deverá perder a sua maioria na câmara baixa do parlamento pela primeira vez desde 2009. As eleições de 27 de outubro ocorrem após um período turbulento em que a nomeação de Ishiba e a retórica em torno da subida das taxas de juro do Banco do Japão abalaram o iene e fizeram descer as ações. Se a coligação perder a maioria e formar um governo minoritário, a administração de Ishiba ficará seriamente enfraquecida, o que poderá afetar diretamente os recentes comentários relativamente dovish do político sobre a política monetária do Japão. Por outro lado, isto não significa que outros políticos venham a divergir significativamente da atual posição de Ishiba.

Na eventualidade de uma mudança de governo, não é claro qual o partido que assumirá a liderança da política monetária, uma vez que se tratará de um governo de coligação. Em teoria, o mercado não gosta de mudanças no poder, mas, ao mesmo tempo, é difícil dizer o que poderia acontecer com o iene após uma potencial derrota do LDP. O Banco do Japão é, naturalmente, um banco independente, mas há vários anos que existe uma certa influência das autoridades nas decisões do banco, que se acentuou claramente nos últimos anos.

Nesta altura, é difícil dizer qual o impacto final que as eleições terão no iene e nas empresas incluídas no índice Nikkei. Uma coisa é certa, no entanto, as próximas sessões podem trazer um salto na volatilidade destes instrumentos, o que também é sugerido pela volatilidade implícita nas opções sobre o par USDJPY, que atingiu os seus valores mais elevados desde setembro deste ano.

O índice Nikkei, representado pelo JP225, está atualmente a ser negociado na estrutura do limite inferior do canal de crescimento, que tem sido observado no índice desde agosto deste ano. Parece que as eleições irão decidir se o JP225 irá prolongar a onda geral de crescimento ou quebrar abaixo da estrutura e quebrar a tendência de crescimento. Vale a pena observar de perto como o mercado reagirá às eleições do fim de semana no Japão. Fonte: xStation