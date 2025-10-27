Gráfico do dia: JP225 (27.10.2025)

Principais conclusões O índice Nikkei 225 do Japão ultrapassou a marca dos 50.000 pela primeira vez na história, na segunda-feira

Numa base mensal, o índice JP225 registou o mês mais forte dos últimos 15 anos

Numa base anual, 2025 marca o segundo ano mais forte de ganhos

O índice Nikkei 225 do Japão ultrapassou a marca dos 50.000 pela primeira vez na história na segunda-feira, fechando em alta de 2,46%, em 50.512 pontos. A recuperação refletiu o otimismo sobre o alívio das tensões comerciais entre os EUA e a China e o forte apetite global pelo risco após ganhos recordes em Wall Street. O sentimento dos investidores no Japão foi ainda apoiado pelas expectativas de que o Banco do Japão manterá a sua política monetária ultra-frouxa na reunião do BoJ desta semana, bem como pelo apoio político às reformas pró-crescimento da primeira-ministra Sanae Takaichi. As medidas fiscais expansionistas planeadas pelo seu governo atraíram comparações com a “Abenomics ” , aumentando as esperanças de escapar à deflação de décadas. O iene permanece invulgarmente forte hoje, ganhando cerca de 0,10-0,20% contra outras moedas do G10, enquanto o USDJPY caiu 0,17% para 152,820. O apetite pelo risco na região da Ásia-Pacífico também foi impulsionado pela notícia de que os EUA abandonaram os planos de impor tarifas de 100% sobre as importações chinesas. Os investidores esperam que o primeiro-ministro Takaichi se encontre com o ex-presidente Trump durante sua visita ao Japão no final desta semana. Numa base mensal, o índice JP225 registou o seu mês mais forte desde o início da recolha de dados em 2010, subindo 12,8% em apenas um mês (outubro). Numa base anual, 2025 marca o segundo ano mais forte de ganhos nos últimos 15 anos, embora seja de notar que a recuperação acelerou apenas a meio do ano. JP225 (intervalo D1) A ultrapassagem do limiar histórico dos 50.000 pontos - mais de três décadas após o pico da era da bolha de 1989 - assinala um renascimento gradual da confiança dos investidores na economia do Japão. Os futuros do Nikkei 225 (JP225) negociados na plataforma XTB já tinham ultrapassado os 50.000 pontos no final da semana passada, após o fecho da sessão a dinheiro do Japão.

