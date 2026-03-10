Gráfico do dia: JP225 sobe com aumentos no PIB 📈 Japão está de volta❓

O contrato do índice japonês Nikkei 225 (JP225) está a prolongar a recuperação de ontem com um aumento adicional de 0,9%, aproximando-se de um teste otimista da média móvel exponencial de 30 dias (EMA30). O otimismo na sessão asiática não se deve apenas às elevadas expectativas de uma desaceleração do conflito no Médio Oriente, na sequência dos comentários de Donald Trump, mas também aos excelentes dados que dão esperança para uma recuperação económica no Japão pela primeira vez em muito tempo. Fonte: xStation5 O JP225 encontra-se atualmente um pouco abaixo da EMA30 e do nível de retração de Fibonacci de 38,2% da última onda descendente, com um RSI neutro a permitir ganhos adicionais. Embora o otimismo baseado nas entrevistas de Trump continue frágil, os fundamentos do Japão parecem ter perspetivas de melhoria real. O que está a impulsionar o JP225 hoje? Donald Trump sugeriu o fim próximo da guerra no Irão, enfatizando que o progresso dos EUA está significativamente mais avançado do que o plano de 4-5 semanas preparado para a operação. Os mercados globais entraram imediatamente em euforia; o contrato US100 está a ganhar aproximadamente 0,9% e o índice de medo VIX está a cair 4,3%. Toda a Europa também está em alta (EU50: +0,8%).

A leitura final do PIB japonês para o quarto trimestre de 2025 foi revista para cima, eliminando o pessimismo dos investidores após a retração anterior do PIB causada pelo caos da política comercial dos EUA em 2025. O crescimento trimestral foi elevado de um decepcionante 0,1% para 0,3% (crescimento anualizado de 1,3%).

O principal impulsionador foi o investimento empresarial (1,3% em relação ao trimestre anterior contra uma previsão de 0,2%), uma vez que as empresas — após um período de resultados sólidos, diminuição da incerteza e política monetária ainda flexível — decidiram alocar significativamente mais fundos para o desenvolvimento dos negócios.

uma vez que as empresas — após um período de resultados sólidos, diminuição da incerteza e política monetária ainda flexível — decidiram alocar significativamente mais fundos para o desenvolvimento dos negócios. Pela primeira vez em mais de um ano, também foi registado um aumento nos salários reais (+1,4%), o que se traduziu em crescimento do consumo entre os japoneses (+0,3% em relação ao trimestre anterior, contra uma previsão de 0,1%). Os grandes gastos durante a época de festas e o otimismo geral em relação às soluções propostas pelo primeiro-ministro Takaichi para reduzir o custo de vida (por exemplo, IVA de 0% sobre alimentos ou redução das tarifas de energia) também foram favoráveis.

