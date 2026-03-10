Os mercados financeiros globais iniciaram a semana com elevada volatilidade, mas a parte final do dia de negociação de ontem nos Estados Unidos trouxe uma clara melhoria no sentimento dos investidores. A mudança foi desencadeada por comentários do presidente Donald Trump, sugerindo que a operação militar relacionada com o conflito com o Irão pode estar a chegar ao fim. Os mercados reagiram imediatamente com uma queda acentuada nos preços do petróleo e uma forte recuperação nos principais índices de ações. Os futuros do S&P 500 (US500) dos EUA estão a subir quase 1% hoje. Os principais eventos para o índice serão a divulgação dos dados do IPC dos EUA amanhã e o relatório de inflação do PCE na sexta-feira. No lado corporativo, a Oracle (OCL.US) divulgará os seus resultados após a sessão de hoje nos EUA, enquanto outra gigante da tecnologia, a Adobe (ADBE.US), deve divulgar os seus resultados na quinta-feira.

Os mercados acionários reverteram as perdas anteriores, à medida que os investidores reagiram aos sinais de uma possível diminuição do conflito no Médio Oriente.

Os preços do petróleo sofreram uma correção acentuada, caindo de níveis acima de $100 por barril para cerca de $84 (atualmente perto de $90), enquanto o WTI caiu para cerca de $80 por barril.

O setor energético continua a ser um fator determinante da volatilidade de curto prazo nos mercados financeiros globais.

Os investidores estão a acompanhar de perto os próximos dados sobre a inflação nos EUA, que poderão influenciar as futuras decisões políticas da Reserva Federal.

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irão (IRGC) afirmou que, enquanto Israel e os Estados Unidos continuarem a atacar o Irão, «nem um único litro de petróleo sairá do Golfo Pérsico». Em resposta, o presidente Trump advertiu que, se o Irão atacar navios no Estreito de Ormuz, a resposta dos EUA será «20 vezes mais forte» e poderá devastar completamente o país.

Na noite de segunda-feira, o presidente Donald Trump afirmou durante uma conferência de imprensa no seu clube de golfe perto de Miami que a operação militar está a alcançar os seus objetivos principais. Nas suas declarações, ele enfatizou dois pontos-chave:

o progresso em direção aos objetivos militares da operação

e a manutenção do abastecimento estável de energia aos mercados globais.

As declarações mais importantes do presidente dos EUA incluíram:

«Estamos a alcançar grandes avanços para completar o nosso objetivo militar.»

«O conflito está praticamente encerrado.»

Garantir o fluxo ininterrupto de energia e petróleo para a economia global continua a ser uma prioridade.

Para os mercados financeiros, esses comentários sinalizaram uma possível diminuição das tensões geopolíticas, que anteriormente haviam levado a um aumento acentuado nos preços das commodities energéticas. Durante o período normal de negociação em Wall Street, os investidores observaram uma forte reversão em relação às quedas anteriores. Atualmente, o setor energético continua sendo um dos fatores mais importantes que moldam o sentimento dos investidores no curto prazo.

O mercado petrolífero é agora o principal impulsionador do comportamento dos ativos de risco. Se a operação militar realmente chegar ao fim, existe a possibilidade de os mercados começarem a precificar um retorno gradual aos níveis de preços do petróleo anteriores à guerra.

US500 (D1)

PETRÓLEO (D1)