Gráfico do dia - NATGAS (31.12.2024)

Os futuros do gás natural registam uma volatilidade elevada, com as previsões meteorológicas a assinalarem uma mudança significativa para temperaturas mais frias, conduzindo a movimentos substanciais de preços, no meio de preocupações com a oferta e mudanças de posições comerciais. Após uma impressionante recuperação de ontem, o preço está ligeiramente mais baixo hoje.

Principais estatísticas do mercado:

Preço atual: $3,82 (-3%)

Máxima da Sessão: $4,201 (52 semanas de alta)

Sessão Anterior: +15%

Desempenho no acumulado do ano: +58%

Metereologia

As previsões actualizadas da The Weather Co. e da Atmospheric G2 projectam temperaturas abaixo da média em todo o leste dos Estados Unidos, da Flórida ao Maine, em janeiro. O pico da vaga de frio está previsto para meados do mês, com o AccuWeather a alertar para potenciais condições de “neve e gelo substanciais”. Isto marca um afastamento significativo do padrão relativamente ameno do outono e do início do inverno.

Os meteorologistas prevêem um arrefecimento significativo na Costa Leste com uma probabilidade de cerca de 95%. Prevê-se que estas temperaturas abaixo do normal se mantenham, pelo menos, até meados de fevereiro. Fonte: Bloomberg Financial LP

Riscos de oferta e produção

Os analistas do sector, incluindo John Kilduff da Again Capital, alertam para potenciais “congelamentos” que poderão perturbar os fluxos de produção de gás natural, em especial na região de Marcellus Shale. Esta ameaça surge numa altura em que os níveis de armazenamento se normalizaram para apenas 5% acima da média de cinco anos, significativamente abaixo do excedente de 40% observado no inverno passado.

Perspectivas de Exportação de GNL

A pressão adicional da procura resulta da expansão da capacidade de exportação de GNL, com as instalações de Corpus Christi da Cheniere Energy e Plaquemines da Venture Global a aumentarem as operações. Isto acontece numa altura em que as exportações globais de GNL registaram o seu crescimento mais lento desde 2015, apoiando potencialmente os preços em condições de mercado restritivas.

NATGAS (Intervalo D1)

O preço da mercadoria está sendo negociado atualmente acima do nível de retração Fibonacci de 61,8%. O RSI está a arrefecer depois de se aproximar dos níveis de sobrecompra, um padrão que tem historicamente precedido potenciais movimentos ascendentes. O MACD indica uma forte divergência de alta, reforçando a possibilidade de continuação da dinâmica de alta.

A EMA de 30 dias está posicionada acima do nível de retração Fibonacci de 23,6%, oferecendo uma forte zona de suporte para os touros. Para os ursos, este nível pode atuar como um alvo significativo, sinalizando uma potencial mudança se for violado. Fonte: xStation